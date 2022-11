Was ist los am Wochenende? Die Tipps für den Ostalbkreis

Mal ganz abgesehen davon, dass am Freitag, 11. 11., um 11.11 Uhr, die Fachingssaison beginnt, hat das Wochenende in der Region doch so einiges zu bieten: Magie, Forschung, Sport, Theater und viel Musik. Unser Redaktions-König hat sich da mal schlau gemacht und so einiges entdeckt. Vor allem am Samstag ist viel los:

Sonntag, 13. November, 17 Uhr, Evangelische Stadtkirche Ellwangen: AbstraktOrchester trifft Kantorei zur Bitte um Frieden

Samstag, 12. November, 11 bis 14 Uhr, Rohrwang Aalen, 37. Aalener Rohrwanglauf: Die Aalener Sportallianz hat für den – zugegebenermaßen etwas frischen – Samstag den 37. Aalener Rohranglauf ausgeschrieben. Ab 11 Uhr starten im Stadion am Rohrwang, dem ehemaligen MTV-Stadion, die Läufe über 5,4 und zehn Kilometer. Angesprochen sind nicht nur versierte Läufer, sondern auch Hobbyläuferinnen und -läufer. Live-Ergebnisse gibt’s unter www.speedtiming.de. Anmeldung ist unter www.rohrwanglauf.de am Veranstaltungstag bis 10 Uhr möglich.

Samstag, 12. November, 18 bis 23 Uhr: „Nachts im Museum“ im Limesmuseum Aalen und dem explorhino: Nach drei Jahren erwacht „Nachts im Museum“ wieder aus dem „Coronaschlaf“.

Der Titel der Museumsnacht klammert in diesem Jahr die facettenreichen Themenwelten der beiden Aalener Museen ein, die für weit mehr als zwei Jahrtausende Geschichte und Forschergeist stehen: „Ideenreich! Vom alten Rom in die Welt der Wissenschaft.“ Die Besucherinnen und Besucher können mitreisen auf der Weltreichkarte, dem Straßenatlas der Römer – genannt „Tabula Peutigeriana“.

Weitere Programmpunkte: „Kleider machen Leute“. Es begeistern Forscher Dr. Rhino und Legionär Explorhinus Gäste aus allen Generationen, es gibt einen „Mitmach-Freestyle-Physics“. Die Hochschule Aalen gewährt Einblicke in ihre innovativen Forschungsprojekte.

Vor dem explorhino versorgen die Pfadfinder mit klassischer Currywurst und der alevitische Kulturverein mit vegetarischen, würzig gefüllten Fladenbroten die Gäste. Im Limesmuseum kitzeln römische „Versucherle“ und Crêpes den Gaumen. Und wer nostalgisch zwischen den zwei Schauplätzen pendeln möchte, kann das im historischen Bus tun – oder zu Fuß, wie die alten Legionäre.

Karten können im Vorverkauf und an der Abendkasse im Limesmuseum oder dem explorhino erworben werden. explorhino, Beethovenstr. 12, 73430 Aalen, Telefon: 07361 / 576 180 0. Limesmuseum Aalen, St. Johann-Str.5, 73430 Aalen, Telefon 07361 / 528 287 0.

Samstag, 12. November, 19 Uhr, Speratushaus Ellwangen: Duo Bolz & Knecht. Das Duo mit Christian Bolz und Tobias Knecht präsentiert erstmals ein reines Gitarrenprogramm im Speratushaus Ellwangen. Im Mittelpunkt stehen die Eigenkompositionen des Duos, die sämtliche Facetten der akustischen Gitarre beleuchten.

Zusätzlich haben die beiden das Programm noch mit verschiedensten Stücken der Gitarrenliteratur angereichert. Infos und Karten: Tourist-Information Ellwangen, Telefon 07961 / 843 03 oder per E-Mail tourist@ellwangen.de.

Samstag, 12. November, 20 Uhr, Altes Rathaus Aalen: Premiere „Oskar und die Dame in Rosa“, Premiere am Aalener Stadttheater. Das Stück von Eric-Emmanuel Schmitt („Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“) hat Tina Brüggemann für das Aalener Stadtheater inszeniert. Alle Rollen spielt Alice Katharina Schmidt.

Zum Inhalt: Der zehnjährige Oskar ist an Leukämie erkrankt und zu Beginn des Stücks bereits verstorben. Rosa, eine ehrenamtliche Betreuerin in der Klinik für schwer kranke Kinder, hatte ihm empfohlen, in den letzten zwölf Tagen seines Lebens jeden Tag einen Brief an Gott zu schreiben.

Und sie erfinden ein Spiel, bei dem Oskar jeden Tag zehn Jahre älter wird. Das erlaubt Oskar, sich ein Leben vorzustellen. Diese Briefe nimmt Rosa nun zur Hand.

Karten und Infos: www.theateraalen.de, E-Mail kasse@theateraalen.de oder Telefon 07361 / 522 60 0

Samstag, 12. November, 20 Uhr, Zehntscheuer Abtsgmünd: Andy Häussler „Kraft der Träume“. In Andy Häusslers drittem Soloprogramm geht es um das Unbewusste und um Träume, ihre Geheimnisse und ihre Erfüllung. Der zweifache Deutsche Meister der Mentalmagie und Preisträger bei den Weltmeisterschaften lädt zu einer mentalmagischen Reise ins Unterbewusste ein.

Sonntag, 13. November, 17 Uhr, Evangelische Stadtkirche Ellwangen: AbstraktOrchester trifft Kantorei zur Bitte um Frieden im Rahmen der ökumenischen Friedensdekade „Zusammen:Halt“. Die Friedensdekade mit 13 Veranstaltungen geht noch bis Mittwoch, 16. November.

Seit 20 Jahren ist die Friedensdekade in Ellwangen fest etabliert. Sie möchte Orientierung geben, Mut machen und Anregungen geben. Dabei geht es nicht nur um den Krieg in der Ukraine.

Am Wochenende steen folgende Termine auf dem Programm: Freitag, 11. November, 18 Uhr: Friedesngebet in der Wolfgangskirche, vorbereitet von Karin Böhme und Gudrun Loeffler, gestalten Margit Lang und die Geschwister Sofie und Julia Hummel musikalisch. Vor der Wolfgangskirche organisieren die Caritas Ost-Württemberg und Amnesty International um 19 Uhr die Aktion „#EineMillionSterne“.

Beim Friedenslauf am Samstag, 12. November, um 10 Uhr am Fuchseck hält Dietrich Böhme von der Mahnwache die Kundgebung. Ziel mit Imbiss ist das Speratushaus. Ein Gottesdienst zum Thema „Zusammen:Halt“ ist am Sonntag, 13. November, um 9.30 Uhr im Missionshaus Josefstal in Saverwang.

Zum Volkstrauertag ist um 14 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof eine Gedenkfeier für die Opfer des nationalsozialistischen Terrors mit dem ehemaligen Landtagsvizepräsidenten Alfred Geisel. Um 17 Uhr lädt die Evangelische Kirchengemeinde zum Konzert „AbstraktOrchester trifft Kantorei zur Bitte um Frieden“ in die Stadtkirche ein.

Der Mutmach-Film „Gao – Widerstand eines Volkes“ wird am Montag, 14. November, um 19 Uhr im Speratushaus gezeigt. „Arbeit und menschliche Würde“ heißt ein Vortrag des Ravensburger Betriebsseelsorgers Werner Langenbacher über Erntehelfer, Paketboten, Schlachter und andere Gruppen, zu dem der Treffpunkt Nord-Süd Weltladen am Dienstag, 15. November, 19 Uhr, ins Palais Adelmann einlädt.

Ein Gottesdienst zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 16. November, um 18.30 Uhr in der Stadtkirche beschließt die Friedensdekade.

Begleitend zur Friedensdekade zeigt das Aktionsbündnis Mahnwache Ellwangen im Rathausfoyer vom 6. bis 16. November die vom Förderverein Pro Asyl und von Pax Christi konzipierte Plakat-Ausstellung „Grenzerfahrungen – Wie Europa gegen Schutzsuchende aufrüstet“.