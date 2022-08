Was ist los am Wochenende? Das sind die Tipps für den Ostalbkreis

Für das kommende Wochenende empfiehlt der König mal Veranstaltungen, die eine ganze Bandbreite dessen abbilden, was die Ostalb so zu bieten hat. Da sage einer: In den Ferien ist nix los!

Blasmusik, Museumsbahn, rockende Poeten und ein Festival, das sich in den vergangenen fast 25 Jahren einen ganz besonderen Ruf erworben hat: das Aalener Galgenberg-Festival auf dem Gelände am ehemaligen Gaskessel direkt am Bahnhof – quasi im Herzen der Stadt. Aber, gemach, gemach – alles schön der Reihe nach.

Galgenberg-Festival

Blühendes Neresheim

Härtsfeld Museumsbahn

Schloss ob Ellwangen

Freitag, 5. August, und Samstag, 6. August, Galgenberg-Festival: Auf dem Gelände am ehemaligen Gaskessel passiert wieder Außergewöhnliches: Dort, wo sonst Dauerparker ihre Autos abstellen, drängeln sich an zwei Tagen im Jahr die Menschenmassen.

Vor allem, wenn am Freitag das Vereinsorchester, die vereinseigene Aalen-All-Star-Band der Kulturfreunde Galgenberg, aufspielt. Name dropping gefällig? Axel Nagel, Matthias Kehrle, Michael „Flex“ Flechsler, Sonja Müller-Felkel, Thomas Toder, Thomas Wödl, Thomas Bezler, Ralf Meiser – das sich Mitglieder unzähliger Aalener Bands für einen Abend zusammentun und auf der Bühne einfach Spaß haben, so etwas hat keine andere Stadt zu bieten.

FloMega (Foto: Florian von Besser)

Der Samstag gehört dann drei Bands: Lilak aus Ellwangen, TRed Hot’n Blues aus Heidenheim und Topact Flo Mega & The Ruffcats aus Bremen. Karten und Infos: www.galgenberg-festival.de oder www.reservix.de

Ready for Galgenberg-Festival? (Foto: an)

Freitag., 5., Samstag., 6., und Sonntag, 7. August, „Blühendes Neresheim“: Zum dritten Mal gibt es die Aktion „Blühendes Neresheim“ in der Härtsfeldmetropole. Acht Wochen lang gab und gibt es bei 30 Veranstaltungen in der Innenstadt.

Das Kloster Neresheim ist auf alle Fälle ein echter Hingucker. (Foto: Michael Häußler)

Dank des Engagements vieler Vereine sei diese Sommeraktion bereits zum dritten Mal möglich, so Bürgermeister Thomas Häfele. Zum Beispiel haben viele Künstler ihre Werke für einen Skulpturenpfad zur Verfügung gestellt.

Umrahmt werde der Pfad von Stauden wie Hortensie, Fetthenne oder Akelei. Das Programm am Wochenende im Stadtgarten: Freitag, 5. August, 19 Uhr: Bierverkostung bei der Familienbrauerei Hald im Stadtgarten.

Christoph Hald führt durch ein ausgewähltes Biersortiment. Passend dazu gibt es eine Kleinigkeit zu essen. Anmeldung: E-Mail kultur(@)neresheim.de. Samstag, 6. August, 16 Uhr: Gartenkonzert mit den Original Härtsfelder Musikanten.

Auch hier gibt’s leckeres Essen.

Sonntag, 7. August, ab 14 Uhr: Chornachmittag mit dem Liederkranz Neresheim. Zeitplan: 14 Uhr Liederkranz Neresheim, 15 Uhr Saxofon-Ensemble Just Saxtett, 16 Uhr Liederkranz Neresheim, 17 Uhr Offenes Liedersingen mit dem Liederkranz Neresheim und Stefan und Hansi, die Zwoi vom Härtsfeld, gegen 18 Uhr Stefan und Hansi, die Zwoi vom Härtsfeld.

Aber bleiben wir doch gleich auf dem Härtsfeld:

Samstag, 7. August, 14 bis 17.30 Uhr, Treffpunkt Bahnhof Neresheim: Allen Daheimgebliebenen und an der Heimatgeschichte Interessierten bietet eine Halbtagesexkursion Härtsfeld-Museumsbahn Gelegenheit, zunächst ein wichtiges Kapitel der Technikgeschichte der Region kennenzulernen.

Gibt’s denn was nostalgischeres, als eine dampfend, schnaubende alte Lok? (Foto: Archiv)

Nach der Besichtigung des Museums im Bahnhof Neresheim fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit Gerhard Kayser mit der „Schättere“, seit 2021 gibt es verlängerte Strecke bis zum Bahnhof Katzenstein. Anschließend ist eine Rundfahrt in einem Oldtimer-Omnibus über das hintere Härtsfeld möglich. Anmeldungen: E-Mail elke.litz@aalen.de oder Telefon 07361 / 52 11 63

Sonntag, 7. August, 19 Uhr, Große Stallung im Schloss Ellwangen: „…eine poetische Zeitreise durch die Rockgeschichte“ versprechen die Poems on the Rocks mit Jörg Krauss (Gesang), Jo Jung (Sprache und Rezitation), Edgar Müller (Keyboards, Gesang), Christoph Berner (Gitarre), Andy Kemmer (Bass, Gesang) und Helmut Kipp (Drums). Im neuen Programm, der dritten Zeitreise durch den Rockkosmos, stehen erlesene Rockperlen aus vergangenen Jahrzehnten.

Mit dabei hat die Formation ihre nagelneue vierte CD. Das Besondere des Musikprojekts sind die lyrisch-deutschen Übersetzungen. Schauspielkunst trifft auf Rock – und das mit vier virtuosen Musiker und einem groovigen Unterbau von Pink Floyd, Peter Gabriel, Eric Burdon, Led Zeppelin oder Jimi Hendrix.

Poems on the Rock on the Schloss ob Ellwangen (Foto: Martin Oswald)

Infos und Karten: www.reservix.de, Tourist-Information Ellwangen, Telefon 07961/84-303, E-Mail tourist@ellwangen.de. Einlass ist ab 18.30 Uhr.