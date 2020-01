Ein leidenschaftlicher Briefwechsel zwischen Vater und Tochter prägt den Roman „Zorn der Feiglinge“ von Rachid Benzine. Das Theater der Stadt Aalen hat jetzt im Wi.Z diesen dramatischen Stoff, der vom Islam und vom IS handelt, in einer szenischen Lesung eindrucksvoll auf die Bühne gebracht.

Über eine Stunde lang herrscht Hochspannung, das Publikum ist gebannt und erlebt hautnah den Konflikt zwischen dem Vater und seiner Tochter Nour. Peter Tauber und Julia Sylvester interpretieren ihre Rollen sehr feinfühlig und vermitteln sehr nuanciert ihre Weltanschauungen, ihre Liebe und ihre oft übermächtigen Emotionen.

Zur Vorgeschichte: Der Vater ist ein liberaler Islamgelehrter. Er versucht auch seine Tochter davon zu überzeugen, was für ihn der Islam bedeutet: Liebe und Frieden. Eines Tages verlässt Nour, ohne sich zu verabschieden, ihren Vater und schließt sich dem IS in Falludscha im Irak an.

Ihr erster Brief an ihren Vater beginnt mit den Worten „Mein lieber Paps“. Sie erklärt ihm, dass sie über das Internet einen IS-Kämpfer kennengelernt hat. Sie habe sich in den Mann verliebt und lebe jetzt in Falludscha. Nour beteuert, dass sie glücklich sei. Der Islamische Staat kämpfe für Gerechtigkeit und für eine bessere Welt. Als der Vater den Brief liest, ist er zunächst froh, dass seine Tochter noch lebt. Doch dann fragt er sich: „Was habe ich falsch gemacht?“

Eine harte Beziehungsprobe

In den Briefen an seine geliebte Tochter fordert er sie auf zurückzukommen, denn der Vater fürchtet um das Leben und um das Seelenheil seiner Tochter. Doch diese denkt nicht an eine Rückkehr und ist begeistert vom Leben in der Fremde. In der Hingabe zu ihrem Mann und in der Zugehörigkeit zum IS sieht sie ihren Lebensinhalt. Sie brennt für ihr neues Leben und bekommt sogar eine Tochter und ist dadurch noch stärker in ihr neues Leben eingebunden. Der Vater ist mehr und mehr verzweifelt, trotzdem hat er die Hoffnung auf eine Rückkehr seiner Tochter noch nicht aufgegeben. Die Vater-Tochter-Beziehung ist auf eine harte Probe gestellt.

Eines Tages geschieht etwas Grausiges in Falludscha: Der IS tötet 150 Frauen, weil sie nicht beim „Heiligen Krieg“ mitmachen wollten. Nour ist wütend auf die Mörder und schreibt ihrem Vater verzweifelt „Ich liebe dich“. Außerdem betrügt sie ihr Mann und begründet dies mit islamischen Versen. Doch längst kommt Nour nicht mehr aus den Fesseln des Islamischen Staates heraus, obwohl sie es inzwischen will. Um ihr Kind zu retten, das zu ihrem Vater soll, fasst sie auf Druck ihres Mannes einen folgenschweren Entschluss: Sie begeht auf dem Marktplatz in Bagdad ein Selbstmordattentat. Wie durch ein Wunder kommt außer Nour niemand ums Leben.

Das Kind kommt tatsächlich zu Nours Vater. Dieser ist natürlich traurig über das tragische Ende seiner Tochter, doch weiß er sie im Paradies. Die innige Vater-Tochter-Beziehung bleibt selbst über den Tod hinaus bestehen.