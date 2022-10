Was geht ab? Die Wochenend-Tipps für den Ostalbkreis

Der Oktober will noch golden werden. Allerdings nicht das gesamte Wochenende über. Am Samstag wird zunächst mit Regen gerechnet – auf 20 Grad wird das Thermometer wohl nicht klettern.

Am Sonntag dann aber wird die Region mit milden Temperaturen fürs Aushalten belohnt. Bis zu 22 Grad könnten da drin sein. Für die Veranstaltungen am Samstag brauchts dann eben Regenschirm, Gummistiefel und Poncho. Kann ja auch Spaß machen.

*

Freitag, 14. Oktober, 18 Uhr: Ofenaufheizparty, Bartholomä

Samstag, 15. Oktober, 10 Uhr: Wildwochen-Auftakt, Ellwangen

Samstag, 15. Oktober, 10 bis 16 Uhr: Aktionstag für Hunde, Aalen

Samstag 15. Oktober: 18 Uhr: Nachtpatrouille, Rainau

Samstag, 15. Oktober bis Sonntag, 16. Oktober: Herbstfest mit Wild, Schwäbisch Gmünd

*

Weil Gas und Strom teuer sind, wird in Bartholomä ganz einfach mit Holz der Ofen angefeuert. Ab 18 Uhr geht’s am Freitag los, dann sollen in der Museumsscheune Amalienhof auch schon die ersten „Holzofen-Leckereien“ parat sein. Ab 20 Uhr tritt dann die Heubacher Band „Die Kellerasseln“ auf. Eintritt 5 Euro.

Am Samstag dann wird ab 8.30 Uhr Brot aus dem historischen Holzbackofen verkauft. Zudem ist ab diesem Zeitpunkt auch ein Frühstücksbuffet aufgebaut.

Weitere Infos gibts hier – klick

*

Herbstzeit ist Wildzeit. Und dafür geht’s ab nach Ellwangen. Denn hier stehen die Wildwochen an. Die Eröffnung ist am Samstag ab 10 Uhr auf dem Marktplatz.

Bis zum 6. November steht dann ein entsprechendes Rahmenprogramm für alle Wildfans bereit. Wirtschaften, Führungen und mehr.

Wer es nicht abwarten kann, geht am Freitag bereits ab 19 Uhr in den Seegasthof nach Espachweiler. Dort gibt es einen Vorgeschmack. Reservieren nicht vergessen.

*

Aalen kommt auf den Hund. Von 10 bis 16 Uhr wird der Spritzenhausplatz zur Hundeanlaufstation Nummer eins im Ostalbkreis. Ein Festival nur für Vierbeiner.

Die Bopfinger Hundetrainerin und Verhaltenstherapeutin Elke Gerhardt hat bereits im vergangenen Jahr bewiesen, dass eine solche Veranstaltung grade noch gefehlt hat.

*

Nachts, im Schein der Fackeln wandern. Ein ganz besonderes Erlebnis wartet da auf alle Hartgesottenen, die Wind und Wetter (und Dunkelheit) trotzen wollen.

Auf den Spuren der Römer geht es am Samstag ab 19 Uhr zum Limestor. Denn im Dunkeln würden die antiken Ruinen ihren ganz besonderen Reiz entwickeln, versprechen die Limes-Cicerones.

Treffpunkt ist der Parkplatz unterhalb des Limestors. Anmeldung unter 07361 / 503 1315 erforderlich, Teilnahme kostenlos.

Hier gibt es weitere Infos – klick

*

Dass der Herbst wild ist, wissen Sie ja bereits aus Ellwangen. Doch auch in der Stauferstadt geht’s ganz ähnlich zu. Von Samstag bis Sonntag lockt hier das Herbstfest.

Der erste Tag steht im Zeichen der fetzigen Partymukke. Snacks, Weinbar, Waddebar – für jeden was dabei. Wad?

Für alle Frühschopper ist der Pflichttermin dann der Sonntag. Ab 11 Uhr gibt’s Blasmusik zu allen Mahlzeiten – vormittags, mittags und nachmittags. Mahlzeit.

Alles Weitere – gibt's hier (klick)