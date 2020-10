Was folgt auf den grenzenlosen Jubel?

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen tritt an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellenachten TSG Tübingen an.

Das 3:2 gegen den FC Wangen zuletzt, als Niklas Groiß den Siegtreffer in der Nachspielzeit markierte und dieses Topspiel sich zugunsten des TSV drehte (nach 0:2-Rückstand), wird im Schönbrunnenstadion wohl noch länger Gesprächsthema bleiben. Der Jubel war grenzenlos. Zeit, sich im Sieg zu suhlen blieb den Essingern jedoch kaum. „Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus sind lange Besprechungen oder Analysen kaum möglich. Die Spieler haben die Videoanalyse aufs Handy bekommen, das Spiel wurde somit nur kurz thematisiert“, so Molinari, der aber natürlich stolz auf das Geleistete seiner Mannschaft war. „Die Jungs haben wirklich ein tolles Spiel gezeigt. Das Team wirkt sehr hungrig und ehrgeizig. Unsere Führungsspieler sorgen auch dafür, dass nicht zu viel Zufriedenheit vorherrscht“, so der TSV-Trainer.

Die Duelle mit der TSG Tübingen sind häufig spektakuläre gewesen in der Vergangenheit. Die TSG ist für ihren Hau-ruck-Fußball bekannt, was sich auch etwas am 24:18-Torverhältnis und dem 4:4-Verhältnis von Sieg und Niederlage ablesen lässt. „Das ist eine sehr junge und dynamische Mannschaft. Dazu sind die Tübinger ihren kleinen Kunstrasen gewohnt. Für uns wird es das erste Spiel auf Kunstrasen sein und ich bin gespannt, wie wir mit dem Untergrund klarkommen werden“, so Molinari. Simon Knecht, Lukas Rösch, Dominik Kowalski und Stergios Dodontsakis werden ihm bei dieser Partie weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Ebenfalls ein weiteres Mal fehlen wird Patrick Funk (krank). Mut macht dem TSV unter anderem speziell bei der Personalie Funk, dem Denker und Lenker im Essinger Mittelfeld, dass man auch ohne ihn gegen Wangen gewinnen konnte.

Es wird heiß hergehen in Tübingen, da ist sich Molinari sicher. „Spiele auf Kunstrasen sind generell hektischer, schneller, wilder und damit auch zweikampfintensiver. Darauf müssen wir vorbereitet sein“, so Molinari. Er fügte noch an, dass kurzfristige Ausfälle während der Corona-Pandemie natürlich immer möglich seien – jedoch gilt das aktuell für jede Mannschaft.