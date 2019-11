„Was für ein Kraftakt“: Virngrundladies mit Nerven

Die Oberligavolleyballerinnen des TSV Ellwangen gewinnen gegen die TSF Ditzingen mit 3:2 (18:25, 25:23, 25:27, 25:18, 22:20) im Entscheidungssatz. So folgt auf den ersten Sieg der Saison prompt der Zweite.

Die Virngrundladies konnten bis Mitte des ersten Satzes gut mithalten. Zu viele Eigenfehler brachten jedoch den Gästen einen Vorsprung, was sich dann im Ergebnis wiederspiegelt.

Auch der zweite Durchgang war bis zum Ende recht ausgeglichen. Die Damen des TSV Ellwangen konnten sich gegen die angriffs- und abwehrstarken Ditzinger durchsetzen und entschieden den Satz knapp für sich. Ein kleiner Vorsprung im Dritten konnte nicht gehalten werden, wodurch die Gäste sich zurück kämpften nun auf 2:1 in Sätzen erhöhten.

Mit erhöhtem Druck im Aufschlag und in den Angriffen agierten die Virngrundladies nun glücklicher und erspielten sich einen Vorsprung, den die Gäste nicht mehr aufholen konnten. So ging es in den Entscheidungssatz. Der Tie-Break war eine regelrechte Nervenschlacht, die die gleichstarke Leistung der beiden Mannschaften widerspiegelte. Punkte um Punkt zeigten beiden Mannschaften ihr bestes Volleyball und trieben das Match auf die Spitz. Am Ende konnten sich die Virngrundladies auch dank der lautstarken Unterstützung der Fans durchsetzen und entschieden den Satz mit 22:20 für sich.

Der Puls von Trainer Michael Mahler wurde zeitweise überstrapaziert und legte sich wieder recht schnell nach dem Spiel. „Was für ein Kraftakt“, resümiert Mahler nach Beendigung der Partie. Nächstes Wochenende absolvieren die Damen des TSV Ellwangen dann gleich ein doppeltes Pensum. Am Samstag (18.30 Uhr Rundsporthalle) wird gegen den TSV Schmiden aufgeschlagen und am Totensonntag (13 Uhr Rundsporthalle) kommen die Damen von Bad Waldsee auf die Ostalb.

Zuvor wird als Dank für die Zuschauer ein Weißwurstfrühstück veranstaltet, damit beschließt der TSV Ellwangen sein Jubiläumsjahr.