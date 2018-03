Was es bedeutet an Gott zu glauben

Vom Sonntag, 11. März, bis Samstag, 17. März, findet die Prochrist-Live Themenwoche, mit dem Motto „Unglaublich?“, statt. Sie wird gleichzeitig an vielen Orten in Deutschland aus der Kongresshalle in Leipzig live übertragen. Was bedeutet es heute, an Gott zu glauben? Mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigen sich die Teilnehmer in Aalen.

Mittelpunkt dieser Themenwoche ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Darin ist formuliert, woran Christen glauben und was sie über die Grenzen verschiedener Konfessionen hinweg verbindet. Daraus wurden sieben Themen für die sieben Abende gefunden. Jeder der Themenabende ist individuell gestaltet mit Impulsvorträgen, Interviews und kreativen Beiträgen, bestehend aus Musik und Video. Die Moderation der Woche übernehmen Elke Werner und Steffen Kern. Die Arbeitsgemeinschaft der Aalener Christen (AAC) als Hauptveranstalter laden jeden Abend um 19 Uhr ins CVJM-Heim, auch „Gütle“ genannt, zur Übertragung ein. Stanislaw Widz, Vorsitzender des CVDM Aalen betont, dass sie zwar die Gastgeber sind, sich aber ansonsten nicht viel einmischen wollen. Gisela Schlumpberger, Gemeinschaftsdiakonin des evangelischen Gemeinschaftsverbands Württemberg bestätigt: „Wir möchten hier hauptsächlich für einen gemütlichen Rahmen sorgen.“ Anschließend an die Übertragung, die ungefähr eine Stunde dauert, gibt es noch die Möglichkeit, gemeinsam zusammenzusitzen und sich auszutauschen. Auch Seelsorger stehen danach für Gespräche oder ein Gebet bereit. Eingeladen ist jeder, egal welchen Glauben er hat.