Was die Fußballvereine interessiert

Rund 30 Teilnehmer haben die Gelegenheit genützt, mit den Verantwortlichen im Bezirk Ostwürttemberg des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) in den Austausch zu gehen. Ein Austausch, der bislang in großen Sporthallen stattgefunden hatte und dieses Mal per Videokonferenz abgehalten wurde. Und es sind immer ähnliche Fragen, welche die Vereine beschäftigen. Bezirk- und Pokalspielleiter Roland Wagner und Fußballbezirksvorsitzender Jens-Peter Schuller antworteten.

Gemeinsam ging man den Fragenbogen, der die Eckpfeiler für die nächsten drei Jahre im aktiven Fußball bestimmen soll, Punkt für Punkt durch. Ein großer Wunsch der Vereine mit aktivem Fußball wird im Jahr 2022 tatsächlich erfüllt: den letzten Spieltag an einem Samstag durchführen zu dürfen. Dies liegt am Termin, der zufällig in den Pfingstferien liegt. Damit hat die Jugend spielfrei und die Aktiven können diesen begehrten Spieltermin nützen. In 2023 wird der letzte Spieltag wieder an einem Sonntag stattfinden müssen, da der Samstag der Fußballjugend gehört. Daran soll auch nicht gerüttelt werden.

Ob die Wochenspieltage an einem Mittwoch oder an einem Freitag stattfinden sollen, wird ebenfalls abgefragt und wurde nochmals ausführlicher besprochen. An den Freitagen sind eventuell mehr Auswärtige wie z.B. Studenten beim Heimatverein. Für den Mittwoch spricht hingegen, dass dann alle Spieler am Sonntag (auch in den niederklassigen Mannschaften) wieder mitwirken dürfen. Auch eine Entscheidung, die durch die Vereine getroffen werden darf.

Auch das Vorgehen, wenn Staffeln nur noch zehn oder weniger Mannschaften haben, wurde nochmals besprochen. Alle Vorgaben, die jetzt bei der Befragung eine demokratische Mehrheit unter den Vereinen mit aktiven Mannschaften finden, werden vom Bezirk Ostwürttemberg in den nächsten drei Jahren bestmöglich umgesetzt. Dann folgt die nächste Runde des Dialogs. Und je mehr Vereins sich beteiligen, umso höher wird die Aussagekraft und am Ende des Tages auch die Zufriedenheit der Vereine. Die Vereine haben noch bis zum 20. Februar Zeit, die Dinge im Verein zu besprechen und den ausgefüllten Fragebogen an Bezirksspielleiter Roland Wagner zu senden.

Ein paar Termine gab es auch noch, so zum Beispiel für die Staffeltage: Donnerstag, 7. Juli 2022 Spfr Fleinheim A3, B5, Freitag, 8. Juli 2022 TV Neuler Bezirksliga, Donnerstag, 14. Juli 2022 VfB Tannhausen A2, B3 + B4, Freitag, 15. Juli 2022 TSGV Rechberg A1, B1 + B2.

Und für die Pokalauslosungen: Donnerstag, 28. Juli 22 Bereich Aalen RSV Ohmenheim, Freitag, 29. Juli 2022 Bereich Gmünd SV Hussenhofen, Montag, 1. August 22 Heidenheim SC Hermaringen.