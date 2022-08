(Wieder) Mit dem Zug aufs Härtsfeld? Was denn sonst außer der Bahn

Möglichkeiten der umweltfreundlichen Mobilität am Albaufstieg von Aalen aufs Härtsfeld – ja was soll denn das – außer dem Fahrradverkehr – anderes sein als ein Eisenbahnbetrieb? Eine Seilbahn von Unterkochen nach Ebnat zu bauen, scheint – mit Verlaub – eher eine utopische Variante zu sein. Zumal genau dort die Trasse für einen Schienenverkehr bis heute noch weitgehend vorhanden ist, samt Viadukt und Tunnel.

Wer sich vergegenwärtigt, was uns heute andere Länder – allen voran die Schweiz – in Sachen modernem Eisenbahnverkehr, auch auf Schmalspurstrecken, vormachen, dem erscheint es alles andere als abwegig, dass die Härtsfeldbahn als Teil einer umweltfreundlichen Mobilitätsinfrastruktur auf der Ostalb eines Tages wieder eine wichtige Rolle spielen wird.

Alle, die daran ein Interesse haben, müssen nur den Mut und den gemeinsamen Willen aufbringen, eine solche Reaktivierung aufzugleisen, um im Bild zu bleiben. Die Signale vom Land für ein solches Vorhaben sind jedenfalls ermutigend.

Und wenn Aalen künftig auch ein neues Leitbild für den Tourismus entwickeln will, dann könnte die alte Eisenbahnerstadt auch schon mal jenen Teil ihrer Geschichte gebührend mit einpreisen. Wer beobachtet, welche absoluten Renner Museumsbahnen und Museumszüge all überall im Land seit vielen Jahren sind, wundert sich eh schon, dass ausgerechnet in Aalen in dieser Beziehung seit Jahrzehnten absolut gar nichts geschehen ist.

Eine Reaktivierung der Schiene am Aalener Albaufstieg – sie könnte also gleich mehrere Fliegen mit einer gewaltigen Klappe schlagen. Wenn man es will.