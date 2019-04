Was als Frauenfrühstück begann, wird jetzt auch Männern angeboten

Mit großer Willkommensgeste begrüßte Bärbel Geßler über 80 Frauen und ein paar mutige Männer am Freitag zum 150. Frauenfrühstück im evangelischen Gemeindehaus. Weil man sich jetzt hier am Kocher trifft und nicht mehr wie früher in der Martinskirche, empfehle sich die Umbenennung in „Frühstück am Kocher“. Unter der neuen Bezeichnung seien jetzt auch ausdrücklich die Männer willkommen.

Aus der Geschichte des Frauenfrühstücks erinnerte Bärbel Geßler an die Anfänge im Januar des Jahres 2000 in der Martinskirche. Schon damals habe zum Frühstück auch ein Stück Bildung gehört. Die damalige Mesnerin der Martinskirche, Lina Schmidt, habe beim ersten Frühstück interessant und ausführlich über ihre Heimat Kasachstan berichtet. Seither wurde bis heute jährlich achtmal zum Frauenfrühstück eingeladen. Zwischen 30 und 50 Frauen ließen sich dieses Gemeinschaftserlebnis nicht entgehen.

Bender dankt Organisatorinnen

Den Dank der Kirchengemeinde an das Organisationsteam von Bärbel Geßler mit Christine Krauth, Irene Kießling und Ursula Schäfer überbrachte Pfarrerin Caroline Bender. Die Gemeinde wisse, was sie an diesem unermüdlichen und fleißigen Team habe. Bender gratulierte auch dem Geburtstagskind des Tages, Sigrid Brune, zum 92. Geburtstag. Das Frauenduo „Little Fishes“ stimmte den Geburtstagskanon an und gestaltete auch die ganze Feier mit ansprechenden Liedern zur Gitarre und Akkordeon. Ein üppiges Frühstücksbuffet stand für die Gäste zur Verfügung.

In seinem Festvortrag ging Wilfried Krüger, der ehemalige Leiter evangelischer Erwachsenenbildung, auf den Aspekt des mündigen Christseins ein. Das „Priestertum aller Gläubigen“, wie es Luther gelehrt habe, sei auch heute noch Leitbild für unsere Arbeit und Leben. Für Frauen sei es früher schwierig gewesen, sich Bildung zu erwerben. In der Zeit Hildegards von Bingen war es ein Privileg der Klöster. Dann hat es Jahrhunderte gedauert, bis sich die Frauen das Wahlrecht und den Zugang zum Hochschulstudium erkämpft hätten, führte Krüger aus.

Das Frauenfrühstück, jetzt „Frühstück am Kocher“, sei eine Form der selbstorganisierten Erwachsenenbildung für Frauen und auch für Männer. Diese Einrichtung sei eine Art der Begegnung und des Lernens, genau auf die Bedürfnisse zugeschnitten. „Auch ich habe immer mal wieder davon profitiert, daß Sie mir ein Thema gestellt haben für Ihre Runde“, erinnerte sich der Bildungsreferent. „Sie erleben hier offene Begegnung und Lernangebote, die nicht aus einem fertigen Lehrplan stammen, sondern von Ihnen selbst gewählt und initiiert werden.“ Das seien wertvolle Impulse für die eigene Alltags- und Lebenspraxis.