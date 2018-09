Was Aalen zur interkulturellen Woche alles bietet

28 beteiligte Vereine, Institutionen und Organisationen, 22 Veranstaltungen und ein Ziel: Menschen zusammen bringen und Integration fördern. So lässt sich die interkulturelle Woche vom 19. September bis 7. Oktober in Aalen beschreiben. Bei einem Pressegespräch haben Oberbürgermeister Thilo Rentschler und die städtische Beauftragte für Chancengleichheit und demografischen Wandel, Uta–Maria Steybe, das Programm unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ vorgestellt.

Rentschler berichtete von einem riesigen Interesse der beteiligten Akteure an dieser achten interkulturellen Woche. Es gehe darum zu zeigen, dass Aalen eine offene Gesellschaft sei. Er erinnerte an den Rechtsruck in vielen europäischen Staaten. Bei der interkulturellen Woche gelte es auch diejenigen zu erreichen, die mit Wut oder einer entsprechenden Wahlentscheidung auf die Politik reagierten.

Rentschler betonte, dass es im Kern von Europa seit sieben Jahrzehnten keinen Krieg mehr gegeben habe, umso mehr gelte es die Parole „nie wieder Krieg“ mit Leben zu erfüllen. Die interkulturelle Woche in Aalen wende sich gegen jegliche Form von Abschottung und Abgrenzung und sei ein gutes Beispiel für ein friedliches Miteinander. Der besondere Dank des Oberbürgermeisters galt allen an der Woche beteiligten Vereinen, Institutionen und Organisationen für ihr großes Engagement.

Im einzelnen sind dies die aakademie, die act4transformation, die AJO, Amnesty International Aalen, Attac, Aufwind, BIWAQ, das Bündnis gegen Rassismus, die Caritas Ost-Württemberg, der Deutschtreff Aalen, die Ditib Moschee, die DJK Aalen, der DRK Kreisverband, die Evangelische Kirchengemeinde Aalen, das Familienzentrum St. Josef, der Förderverein Stadtteilarbeit Rötenberg, der interkulturelle Garten, die Katholische Erwachsenenbildung, das Kino am Kocher, die Kulturküche Aalen, das Landratsamt Ostalbkreis, die Lokale Agenda 21, Mahlzeit Ostalb, das Referat für nachhaltige Entwicklung der Hochschule Aalen, die Stadtbibliothek, die Stadt Aalen, das Theater der Stadt Aalen und der Treffpunkt Rötenberg.

Mehrere Mitwirkende stellten sich und die von ihnen gestalteten Programmpunkte kurz vor.Zum Auftakt gibt es am Mittwoch, 19. September ab 16 Uhr ein interkulturelles Basketballturnier auf dem Bohlschulplatz, am Abend gastiert um 19 Uhr der christliche Liedermacher Jonathan Böttcher im neuen evangelischen Gemeidehaus.

Der Treffpunkt Rötenberg veranstaltet am Samstag, 22. September, von 15 bis 19 Uhr ein Fest. Das Theater der Stadt Aalen ist mit drei Theaterstücken an der interkulturellen Woche beteiligt, darunter „Theater trifft Sanafi- von Aalen nach Afrika und zurück“ am 29. September um 19.30 Uhr im WiZ, „Venedig im Schnee“ am 6. Oktober um 20 Uhr im Wi.Z und „Die große Erzählung“ am 7. Oktober um 15 Uhr im Alten Rathaus.

Die Ditib Moschee ist mit einem Gemeindefest und einer Kirmes am 29. und 30. September mit von der Partie und am 7. Oktober ist um 11 Uhr im interkulturellen Garten in der Hirschbachstraße 68 eine interreligiöses Erntedankfest.