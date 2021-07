Warum vegan leben kein Unsinn ist und „echte Männer“ nicht immer Fleisch brauchen

„100 Prozent vegan geht sowieso nicht“, „Für euer Soja wird der Regenwald abgeholzt“, „Echte Männer brauchen Fleisch“ – an Vorurteilen und wenig durchdachten Aussagen über den Veganismus besteht kein Mangel. Für vegan lebende Menschen gehört das tägliche „Bullshit-Bingo“ ebenso zum Alltag wie das Entziffern kaum leserlicher Zutatenlisten. Hierüber berichtet Autor Patrick Schönfeld beim digitalen Vegan-Brunch Aalen an diesem Sonntag.

368 Seiten stark

Mit ihrem im Mai erschienenen, 368 Seiten starken Buch „Vegan ist Unsinn!“, machen sich der Ernährungswissenschaftler Niko Rittenau, der Philosoph Patrick Schönfeld und der Aktivist Ed Winters daran, diese wackeligen Gedankengebäude auszumisten. Entsprechend der Vielfalt der gängigen Irrtümer und Einwände, geht es dabei um Fragen der Ethik, Ökologie, Gesundheit und oft schlicht der Logik. Neben sachlichen, fundierten Antworten im Detail wird dabei auch der Blick auf größere Zusammenhänge und globale Lösungsansätze gerichtet.

Der Artgenosse weiß Bescheid

Am Sonntag, den 1. August stellt Mitautor Patrick Schönfeld das Buch in seinem Online-Vortrag für den Vegan-Brunch Aalen vor. Dabei bewegt er sich auf vertrautem Terrain, denn in seinen Videos und Comics als „Der Artgenosse“ setzt er sich bereits seit Jahren mit beliebten Vorurteilen auseinander. Wie es nun zur Fortsetzung dieser Aufklärungsarbeit in Buchform gekommen ist und was „Vegan ist Unsinn!“ zu einer sinnvollen Lektüre macht, wird er anhand ausgewählter Beispiele erläutern.