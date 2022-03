Warum Social Media bei der Kreissparkasse Ostalb eine so zentrale Rolle spielt

Podcasts haben in den vergangenen Jahren einen unglaublichen Hype erlebt, durchaus eine dieser Entwicklungen, die die Corona-Pandemie mitsamt ihrer Maßnahmen mit sich gebracht hat. Ohne dabei dieser Pandemie auch nur einen Funken Sinnvolles zusprechen zu wollen, lässt sich sagen: viele Menschen sind erfinderisch geworden. Zu diesen Menschen gehört Johannes Abele, der in der Kommunikationsabteilung der Kreissparkasse Ostalb für den Bereich Social Media zuständig ist, neudeutsch: Head of Social Media. Gut, Einfallsreichtum gehört zur Stellenbeschreibung, dennoch geht er mit seinem Team den Weg in der Digitalisierung, den die Sparkassen bundesweit eingeschlagen haben, konstant mit – und das durchaus erfolgreich.

Schaffen in der Bank, ohne Banker zu sein

Abele geht jeden Morgen durch die Türen der Kreissparkasse, dabei hat er mit Bankenwesen eigentlich gar nichts zu tun. Er hat im Bereich Marketing und Kommunikation studiert – und genau in diesem Bereich soll er agieren. Unterstützt wird er dabei aber von einem ganzen Team aus dem Hause, wie er explizit hervorhebt. „Das Ganze lebt ja davon, dass Ideen aus dem Hause kommen. Dazu gibt es eine gute Kommunikation innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe, das heißt: wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander, insofern ist niemand böse, wenn mal eine Content-Idee geklaut wird“, sagt Abele grinsend.

Gleich fünf Soziale Netzwerke werden bespielt

Auf den Sozialen Netzwerken ist die KSK recht aktiv. Instagram, Facebook, Linkedin, Xing und YouTube – sie alle muss Abele im Blick haben und sie vor allem entsprechend bespielen. „Es entscheidet sich von Kanal zu Kanal, was wir stark bespielen. Facebook ist beispielsweise auf dem absteigenden Ast, wobei die ältere Generation dieses Netzwerk für sich entdeckt hat. Da versuchen wir dann, ebenfalls den kommunikativen Wandel hinzubekommen“, sagt er. Das passe aber auch zum Kundenstamm, der ebenfalls die gesamte Altersspanne umfasse.

Linkedin hat aktuell die Nase vorn

Linkedin sei derzeit das Medium, das am meisten Relevanz habe. „Hier geht es sehr viel ums Vernetzen, zwischen Mitarbeitern und Kunden und im B2B-Bereich ist es derzeit das Medium schlechthin. Für mich gibt es da keine sinnvolle Alternative“, sagt Abele. Linkedin habe laut Abele Xing längst überholt.

KSK Ostalb schon recht fortschrittlich

Insgesamt sei die Ostalb in diesem Bereich schon weit entwickelt, Abele und sein Team sind bereits von anderen Sparkassen angefragt worden, etwas Expertise weiterzugeben. Mit über 4000 Followern bei Instagram sei die KSK Ostalb unter den Top Ten der Sparkassen bundesweit, sagt Abele nicht ohne Stolz. „Im Vergleich zu manchem Influencer erscheint das wenig“, räumt er lachend ein, „aber wir müssen es auf die lokale Ebene runterbrechen. Sich etwas aufzubauen ist in diesem Bereich wirklich schwierig“, sagt Abele. Als der 27-Jährige im Februar 2020 bei der KSK gestartet ist, gab es lediglich Xing und Facebook. Zwei Monate später dann hat er gemeinsam mit Isabel Pastryk und einer weiteren Kollegin Instagram an den Start gebracht.

Social Media läuft längst nicht mehr nur nebenher

Vorher fehlten die Ressourcen, sagt er. „Es hieß in vielen Firmen, nicht nur bei uns: Social Media? Das kann doch der Azubi machen. Dem widerspreche ich natürlich entschieden, wenngleich ich unsere Azubis natürlich immer wieder mit einbinde in diese Aktivitäten. Letztlich aber braucht es Expertise, um einen solchen Kanal zu betreuen und zu verantworten“, klärt Abele auf. Die hohe Bedeutung der Sozialen Medien hat man bei der KSK erkannt, auch ganz oben. „Mit Markus Frei haben wir glücklicherweise einen Vorstandsvorsitzenden, der diese Welt versteht und voll dahintersteht. Er gibt uns den Rückhalt bei den Projekten und das ist einer der Erfolgsfaktoren. Der Rückhalt von ganz oben muss da sein“, sagt Abele.

Interessante Menschen im Gespräch im Podcast

Neuestes Projekt schließlich ist der hauseigene Podcast „#61450050 - der Ostalb-Podcast“. Entstanden ist dieser aus dem Innovationskreis „Innowings“, den die KSK ins Leben gerufen hat. Hier laden Abele und seine Kollegin Isabel Pastyrik sowie Marius Sturm regelmäßig interessante Bürgerinnen und Bürger von der Ostalb ein und unterhalten sich mit ihnen. Je nach Folge eine halbe Stunde, manchmal etwas länger. Dieser Kreis, der rund 20 Mitarbeiter über sämtliche Filialen und internenen Abteilungen umfasst, hat einen Grund: „Wir dürfen einfach nicht stehenbleiben, müssen uns stetig weiterentwickeln. In diesem Kreis ist die Idee zum Podcast entstanden“, sagt Abele.

Spezielle Schulungen sind schon nötig

Hierzu hat sich das Team schließlich zwei Tage schulen lassen, um den Podcast entsprechend reibungslos in die Tat umsetzen zu können. In diesem rein akustischen Kanal aber sei es noch schwieriger, Reichweite aufzubauen, so wurde es Abele in dem Seminar bereits vermittelt: „Der Referent hat uns gesagt, dass niemand darauf gewartet hat, dass die KSK nun einen Podcast macht“, sagt er lachend. Aber warum macht dann eine Sparkasse einen Podcast? „Uns ist es einfach wichtig, neue Wege zu gehen und eine junge Zielgruppe stärker anzusprechen als noch in der Vergangenheit“, erklärt Abele. Sonst haben sich noch Hamburg, Berlin und Dortmund an einen Podcast gewagt.

TikTok in der Pipeline

Somit ist die Ostalb recht weit vorne – und da möchten Abele und sein Team auch bleiben. Bis zum nächsten Projekt. TikTok vielleicht? Ausschließen möchte Abele dies nicht.