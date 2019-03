Warum Post-Its der Schlüssel zur Digitalisierung sein können

Auf den Tischen in einem Hörsaal der Hochschule Aalen liegen neben Kugelschreibern grüne Post-Its. Die Teilnehmer eines Workshops sollen hier diskutieren was Design Thinking und User Experience bedeutet. Ihr Workshop ist Teil des ersten Digital Education Days der Hochschule Aalen.

Der Schlüssel, wie die beiden Themenfelder gut zusammengebracht werden, liegt auf den Tischen vor den Teilnehmern. Denn in den Post-Its ist ein Punkteraster, in den Kugelschreibern eine Kamera. Sprich: Wenn die Teilnehmer ihre Ideen auf das Post-It schreiben, erscheint ihre Schrift zugleich auch an projizierten Post-Its im Bildschirm an der Tafel. „Zusammenknüllen hilft also nichts“, vergewissert sich eine Teilnehmerin lachend. „Nein, hat die Digitalisierung so an sich“, erwidert Constance Richter, die User Experience an der Hochschule lehrt.

Wo der Mensch bleibt

„Die digitalen Post-Its visualisieren super, dass der Mensch auch in der Digitalisierung Mensch sein darf. Er arbeitet eigentlich ganz altmodisch ohne Maschine und nutzt trotzdem die Digitalisierung.“ Denn es sei sehr wichtig darauf zu achten, wo der Mensch bei der Geschichte bleibe - User Experience eben.

Niels Clausen-Stuck von Zeiss, der als Referent den Workshop mitgestaltet, hat selbst vor 20 Jahren den ersten Online-Supermarkt in Skandinavien mit entworfen, berichtet er. Nun seien Veranstaltungen wie diese wichtig, um herauszufinden, wie dieses Wissen um die Digitalisierung in die deutschen Firmen gebracht werden könne, damit andere Länder nicht davonziehen. „Der Austausch unter den Teilnehmern ist wichtig, auch für uns.“ Denn die Bedeutung von Digitalisierung für Unternehmen in der Region sei immens: „Das ist so unumgänglich für uns, wie die Erfindung des Rades.“ Außer man wolle zur Museumsregion mutieren – „wobei,“, korrigiert Clausen-Stuck sich noch im selben Atemzug selbst – „selbst dann müsste man wohl interaktive Elemente miteinbinden“.

Viele begeisterte Experten

Hochschulrektor Gerhard Schneider freut sich über die gute Stimmung während der Veranstaltung. „Man merkt, dass viele Menschen beieinander sind, die Experten und mit Begeisterung bei der Sache sind.“ In der Region gebe es eine sehr hohe Dichte an Weltmarktführern – „die brauchen alle Digitalisierung in sehr unterschiedlicher Art und Weise“.

Ausgerichtet wird der Digital Education Day von der Hochschule, Microsoft, Voith und Zeiss. Er soll dazu beitragen, die digitale Aus- und Weiterbildung in Ost-Württemberg zu stärken. Neben Vorträgen und Podiumsdiskussionen gibt es Workshops und Diskussionen.