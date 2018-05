Warum kein Maibaum in Aalen?

Im Technischen Ausschuss hat Peter Peschel (CDU) gefragt, warum denn in diesem Jahr kein Maibaum auf dem Marktplatz steht. Überall sehe man Maibäume, nur nicht in der Aalener Innenstadt. Wie Oberbürgermeister Thilo Rentschler mitteilte, sei dies die Entscheidung von City-Manager Reinhard Skusa gewesen. Der habe dies vorgeschlagen, weil ein Maibaum in der Innenstadt nicht mehr so gefragt sei. Zudem habe ja jeder Stadtteil einen eigenen Maibaum. An den OB gerichtet erklärte Peschel, er möge Skusa einen schönen Gruß bestellen – das nächste Mal solle er sowas mit dem Gemeinderat absprechen