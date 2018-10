Warum für Herrn Bihler Business Krieg, Blut und Tränen ist

Die vielgefeierte Groteske „Top Dogs“ ist gerademal gut 20 Jahre alt und bereits eine Art Bühnenklassiker. Die STOA hat sich jetzt diesem Stück um Macht und Ohnmacht, um Realitätsverlust, Entfremdung und einer auf maximalen Gewinn fixierten Arbeitswelt angenommen. In einer sehr sehenswerten Fassung. Regisseur Siegfried Hopp hat es in die Jetzt-Zeit transferiert mit vielen aktuellen Anspielungen.

Da sitzen sie nun, die gar nicht mehr glorreichen Sieben auf ihren Sitzbällen. Sie sind nicht zur Sitz-Gymnastik gekommen. Die Ex-Top-Manager wurden vor die Türe gesetzt und brauchen dringend einen neuen Job. Und um sich neu zu orientieren, die Psyche zu ordnen und um den Verlust zu kompensieren, trifft man sich zur Berufsberatung. Beziehungsweise zum „Outplacement“, wie das im Manager-Milieu heißt. Hier herrscht ein strenges Regiment, die Nerven liegen blank, die Emotionen kochen hoch. Etwa bei Herrn Deer (Markus Katzenmaier), früher bei einem großen deutschen Flugunternehmen fürs Catering zuständig. Der trifft, wie die anderen, auf die taffe, kaltschnäuzige Frau Wrage (Brigitte Lepper). „Jede Entlassung ist eine Chance“ heißt es im Gespräch und sowieso – „die fetten Jahre sind vorbei.“

Die vor kurzen noch so Mächtigen hadern schwer mit dem Verlust ihrer Privilegien und das mit einem neuen Job wird auch nicht leicht. Weil: Zu alt, zu unbeweglich, zu teuer.“ Was für ihn die wahre Geschäftswelt bedeutet, bringt Herr Bihler (Jens Lüdecke) auf den Punkt – „mit dem Flammenwerfer in die Konkurrenz rein.“ So wie in Vietnam. „Einfach draufhalten, dann rennen die wie die Fackel.“ Der Ex-Panzerfahrer redet sich regelrecht in Rage. „Business, das ist Krieg, Blut und Tränen. Der Markt ist ein Schlachtfeld.“ Die Handlung steigert sich, wird dramatischer, es wird privat und persönlich und im dritten Teil rutscht das Stück raus aus dem Realismus, rein in eine teils bizarre Performance, in die zuvor und später Frau Tschudi (Brigitte Schenk), Frau Jenkins (Ute Kircher), Frau Krause (Susann Richter-Funk) und Herr Müller (Dieter Niegel) eingebunden sind. Diese Sieben sind die „Top Dogs“, die mit viel Verve aufzeigen, um was es in diesem Stück geht.

Siegfried Hopp hat das Stück des Schweizer Autors Urs Widmer woanders verortet, so wird etwa aus dem Zürichsee der Starnberger See. Vielleicht mit dem Hintergedanken, dass sich dort auch ein finales Drama um einen großen (bayrischen) Macher abspielte, dem eine besondere Form des Realitätsverlustes attestiert wurde. Außerdem hat der Regisseur ganz aktuelle Themen eingebaut. Etwa den Diesel-Skandal. Hier geht es nicht um eine Schuldfrage – sondern darum, wie so ein Manager darin involviert sein kann.