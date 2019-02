Warum es in drei Aalener Stadtbezirken keinen Rathaussturm gibt

In Aalen und einigen Stadtbezirken geht es am kommenden Gumpendonnerstag hoch her. Und dem Oberbürgermeister und den Ortsvorstehern geht’s an den Kragen. Lediglich verschont bleiben die Oberhäupter von Dewangen, Ebnat und Hofen. Doch warum gibt es hier eigentlich keinen Rathaussturm?

Wenn die Narren an Weiberfasching das Aalener Rathaus und die Ortsverwaltungen von Unterkochen, Wasseralfingen, Waldhausen und Fachsenfeld stürmen, geht der Betrieb im Neuen Rathaus in Dewangen seinen gewohnten Gang, von närrischem Treiben im und ums Gebäude keine Spur. Doch die Bürger des Stadtbezirks im Welland kennen das nicht anders.

„Noch nie hat es hier einen Rathaussturm gegeben“, sagt Ortsvorsteher Eberhard Stark. Dabei würde sich eine solche Veranstaltung in der neu gestalteten Mitte und in den neuen Räumlichkeiten der Ortsverwaltung künftig geradezu anbieten. Einer solchen steht auch Stark offen gegenüber, auch seine Vorgänger hätten sich nie gegen die Stürmung des damals noch alten Rathauses gesperrt. „Allerdings mangelt es in Dewangen an Narren“, sagt Stark und meint damit einen Faschingsverein, der solche Veranstaltungen in der fünften Jahreszeit organisieren würde.

In der Faschingszeit sei es in Dewangen ohnehin mau. Die Faschingsbälle und Kinderveranstaltungen, die einst der TSV, der Liederkranz und der Musikverein ausgerichtet haben, gehörten ebenso der Vergangenheit an wie die bunten Veranstaltungen der Welland-Gesellschaft. Übrig geblieben sei lediglich der Hausball des Schwäbischen Albvereins, der auch heuer am kommenden Freitag, 1. März, im Wanderheim stattfindet, sagt Stark.

Dewanger vermissen Rathaussturm nicht

Dass die Dewanger das närrische Treiben quasi vor der Haustür vermissen würde, glaubt er nicht. Zumindest habe sich nie ein Bewohner des Stadtbezirks darüber beklagt. Und wer einen Rathaussturm erleben wolle, habe es ja nicht weit. Der nächstgelegene findet in Fachsenfeld statt.

Eine rathausssturmfreie Zone ist schon immer auch der Stadtbezirk Ebnat gewesen. Obwohl es hier mit den Häfastädter Narren einen Verein gebe, der einen solchen organisieren könnte. Dieser veranstaltet auch jedes Jahr das Maskenabstauben und die Aufstellung des Narrenbaums. Der Rathaussturm hat allerdings noch nie zu seinem Repertoire gehört und darüber ist Ortsvorsteher Manfred Traub froh.

Geld nicht für so was rauswerfen

„Das Ebnater Rathaus ist dafür da, dass dort gearbeitet wird.“ Und er sehe nicht ein, Geld, das ihm als Ortsvorsteher von der Stadt Aalen für Ebnat überlassen wird, für solch eine Veranstaltung auszugeben. Ihm liege es auch fern, eine solche einzuführen. Darüber hinaus seien die Räume der Ortsverwaltung gar nicht dafür geeignet.

Mit der Absetzung seiner Person sei es ja nicht getan. Vielmehr wollten die Narren anschließend auch zusammensitzen und feiern. In Ebnat gehe es ohnehin nicht so närrisch zu wie in anderen Stadtbezirken. Von Hausbällen unter anderem in den Wirtschaften sei lediglich der Rosenmontagsball des Sportvereins übrig geblieben.

Während die Bürger von Ebnat und Dewangen nichts vermissen können, was es noch nie gab, geht es vielen Hofenern anders. Denn die Tradition des Rathaussturms hat es hier einst gegeben. Und zwar unter der Regie des Kindergartens Sankt Georg. Über viele Jahr stürmten die Dreikäsehoche mit der Unterstützung ihrer Eltern, des Kindergartenteams und der Wasserschnalzer Schludda-Gugga die Ortsverwaltung und setzten den Ortsvorsteher bis Aschermittwoch ab.

Der letzte Rathaussturm war im Jahr 2009 und fand dann ein jähes Ende. Die Entscheidung, mit der jahrelangen Tradition zu brechen, sei damals im Kindergartenteam und anschließend mit den Eltern getroffen worden, heißt es in einem Bericht der „Aalener Nachrichten“. Diesen Schritt bedauerte damals auch Ortsvorsteher Patriz Ilg. Die Entscheidung, die damals auch in Form von vielen Leserbriefen hohe Wellen geschlagen hat, will heute niemand im Kindergartenteam mehr kommentieren. Nur so viel: Der Aufwand sei zu hoch gewesen und mittlerweile würden hier sehr viele kleine Kinder betreut, mit denen ein Rathaussturm gar nicht mehr möglich sei.

Auch närrisch ohne Sturm

Das Ende der Veranstaltung in Hofen bedauern nicht nur die Bürger, sondern auch die Mitarbeiter der Ortsverwaltung. Um zumindest in diesem Jahr etwas vom Gumpendonnerstag zu haben, sei beschlossen worden, verkleidet zur Arbeit zu kommen.

Die Aalener Rathausstürme im Überblick

Die Aalener Fasnachtszunft, unterstützt von der Unterkochener Narrenzunft Bärenfanger und den Oschtalb Ruassgugga, stürmt am Gumpendonnerstag, 28. Februar, gegen 14.45 Uhr das Aalener Rathaus.

Anschließend gibt es im Rathausfoyer ein buntes Programm mit dem Fanfarenzug der Bärenfanger, den Garden der Meckerzunft und dem Funkenmariechen. Das Rathausfoyer wird durch die Betriebssportgruppe bewirtet.

In Wasseralfingen beginnt der Rathaussturm um 17.01 Uhr am Stefansplatz. Mitwirkende sind die Wasserralfinger Schludd, der Bendelesschneider, der Waldschrat vom Braunaberg, die Wasserschnalzer Schludda-Gugga, die Gardemädchen der DJK und die Feuerwehr Wasseralfingen. Veranstaltet wird der Rathaussturm von den Maibaumfreunden und dem Bezirksamt Wasseralfingen mit Unterstützung der Wasseralfinger Löwenbrauerei und des Gewerbe- und Handelsvereins Wasseralfingen.

In Waldhausen stürmt die Narrenzunft um 16 Uhr das Rathaus. Anschließend wird im Bürgerhaus gefeiert.

Um 16.59 Uhr stürmen die Narren unter der Federführung der Schlosshexen und der Naschkatzen das Rathaus in Fachsenfeld. Anschließend wird im und um das Rathaus gefeiert.

Das Rathaus Unterkochen wird um 17 Uhr von der Narrenzunft Bärenfanger Unterkochen gestürmt.

