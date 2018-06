Warum es in der Aalener Innenstadt immer wärmer wird

Wer dieser Tage leicht ins Schwitzen kommt, kann sich mit diesem Zustand vertraut machen: Die heißen Tage sollen in Zukunft zunehmen – besonders spürbar in den Städten Süddeutschlands. Ebenso in Aalen: „Das ist der unaufhaltsame Klimawandel“, sagt Ulrich Weigmann, Klimaschutzmanager der Stadt Aalen. Er hat im Zuge der baden-württembergischen Nachhaltigkeitstage Studenten an der Aalener Hochschule erklärt, wie Nachhaltigkeit in der Stadt Aalen funktioniert.

2050 wird es an 40 Tagen im Jahr wärmer als 25 Grad

In der Innenstadt ist es wärmer, trockener und windärmer als im Umland. Sommertage – also Tage, an denen es wärmer als 25 Grad wird – sollen von den heute 30 Tagen im Jahr auf 40 Tage im Jahr 2050 und auf über 60 Tage bis 2100 ansteigen. Hitzetage, an denen es wärmer wird als 30 Grad, gibt es heute im Schnitt 3 Tage im Jahr – 2100 sollen es 21 Tage sein. Heißt für die Stadt: Möglichst nachhaltig agieren, um den Klimawandel so gering wie möglich zu halten, aber eben auch lernen, mit dem unaufhaltsamen Klimawandel umzugehen.

Es geht um Frischluftschneisen, die unbedingt frei gehalten werden müssen, berichtet Weigmann. „Wir müssen darauf achten, wo Bebauungen in Zukunft möglich sind, um Kaltluftschneisen nicht zu verbauen.“ Auf die zukünftige Siedlungspolitik müsse Rücksicht genommen werden. Laut einem Klimagutachten sind in Aalen aktuell 25 Prozent der Siedlungs- und Gewerbeflächen klimatisch „sehr günstig“ und nur 5 Prozent „sehr ungünstig“. Bis 2030 sollen die „günstigen“ Gebiete aber laut Prognose auf 5 Prozent sinken und die „ungünstigen“ auf 24 Prozent ansteigen.

In der Vergangenheit sei darauf nicht besonders geachtet worden. „Damals dachte man bei neuen Gewerbegebieten an Arbeitsplätze und nicht an das Klima“, sagt Weigmann. „Da wünscht man sich schon die eine oder andere Bebauung am Ortsrand weg.“ Nun gelte es für die Zukunft Frischluftschneisen wie das Heuchelbachtal, das Sauerbachtal und das Hirschbachtal zu bewahren. „Die Bauleitplanung muss sensibel gemacht werden.“ Auch mache es einen Unterschied, ob Einzelbebauung angewendet würde oder eine Riegelbebauung.

Auch mit anderen Projekten will die Stadt Aalen aber nachhaltig agieren: Beispielsweise konnten Bürger alte Glühbirnen am Rathaus abgeben und LED-Birnen mitnehmen. Das Projekt „Ausgebechert“ mit BUND, Stadt und Hochschule sollten mit günstigen Thermobechern der Pappbecherverbrauch gesenkt werden.

Bewerber und Kunden fragen nach Nachhaltigkeit

Vertreter der Firma Zeiss aus Oberkochen zeigten auf, wie in einem Unternehmen mit Nachhaltigkeit umgegangen wird. „Für mich war das Thema Menschenrechte in dieser Hinsicht immer wichtig“, sagt Alicia Butula von Zeiss. Nachhaltigkeit werde den Menschen immer bewusster, es gebe viele, die ihr Auto aufgeben und stattdessen das Rad oder den ÖPNV nutzen. Bei Vorstellungsgesprächen käme es durchaus vor, dass Bewerber nachhakten, inwiefern die Firma nachhaltig wirtschaftet. Ebenso die Kunden und andere Stakeholder. „Unsere Anleger interessieren sich dafür“, sagt Butula. Allein das zwinge eine Firma schon zum Handeln. Allerdings sei erwiesen, dass die Stimmung in Unternehmen, in denen nachhaltig gewirtschaftet wird, zu 55 Prozent besser sei. „Ich bin als Mitarbeiterin stolz darauf, wenn unser Unternehmen Geld in Bildung investiert.“