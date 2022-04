Warum es immer mehr Waschbären gibt

Um Waschbären aus dem eigenen Garten fernzuhalten, rät der NABU, Bäume und Sträucher, die an oder über das Dach reichen, großzügig zurückzuschneiden. Mülltonnen und Abfälle sollte man möglichst unzulänglich aufbewahren und Behältnisse mit starken Spanngummis sichern. Mülltonnen sollten mindestens einen halben Meter von Zäunen, Mauern oder Zweigen entfernt aufgestellt werden. Fleisch, Fische, Milchprodukte, Brot und Obst sollten nicht auf den Kompost geworfen werden. Garten- und Gemüsereste sind laut NABU hingegen unproblematisch. Futter für die Haustiere sollte man nicht über Nacht im Garten oder auf der Terrasse belassen. Gelbe Säcke sollten erst am Tag der Abholung morgens vor die Türe gestellt oder in verschließbaren Boxen aufbewahrt werden.

Wer am Kocher bei der Heimatsmühle spazieren geht, hat es vielleicht auch schon beobachtet: „Es gibt dort aktuell kaum Jung-Enten“, berichtet Jagdpächter Alfred Roder aus Wasseralfingen. Mit Schuld daran ist ein auf den ersten Blick eher niedlich dreinblickender Zeitgenosse: der Waschbär.

„Am 14. August 2012 ist zwischen Wasseralfingen und Berufschulzentrum, auf der Straße in Richtung Westheim ein Waschbär überfahren worden. Das war der erste, den wir wirklich gesehen haben“ erzählt Roder. Gegeben habe es die Tiere aber bestimmt schon vorher, allerdings nicht in diesem Ausmaß. „Ich bekomme immer mehr Anrufe von Leuten, die Waschbären in ihren Gärten haben. Wenn da einer ist, sind da auch mehrere. Einmal hatten wir sechs Waschbären in einer Nacht“, erzählt Roder.

In den 1920-er-Jahren wurden die Tiere als Pelztierlieferanten aus Nordamerika nach Deutschland gebracht. Seitdem verbreiten sie sich auch im Ostalbkreis. Schädlich oder gefährlich ist der Waschbär für den Menschen nicht, sagt Hanspeter Pfeiffer, Vorsitzender des BUND-Ortsverbands Aalen. Der nachtaktive Allesfresser findet auch im Siedlungsbereich ein hohes Nahrungsangebot, seine Anpassungsfähigkeit an den Lebensraum sei enorm, so Pfeiffer.

Neben Äpfeln und Kirschen aus den Gärten der Wohnsiedlungen frisst der Waschbär aber auch die Eier von Bodenbrütern, sagt Alfred Roder. „Der macht alle Nester leer. Aber auch die Weibchen der Wildenten oder Schnepfen, die dort brüten, haben keine Chance“, erklärt der Jagdpächter. Auch jage der Waschbär Jungwild oder junge Hasen, so Roder. Natürliche Feinde hätten Waschbären in unseren Breitengraden laut dem Jagdpächter keine.

Das Jagen der Tiere ist, mit Ausnahme der Schonzeit, in Baden-Württemberg erlaubt. In einigen Bundesländern wie Bayern oder Thüringen wird das Jagen gar ganzjährig ohne Schonzeit genehmigt.

Die Jagd der Tiere gestalte sich allerdings schwierig, sagt Alfred Roder, da sich die Tiere ja vermehrt in den Wohnsiedlungen aufhielten. „Dort ist das Schießen natürlich verboten. Zudem sind die Tiere nachtaktiv.“

Pfeiffer sieht auch wenig Sinn in der Jagd auf den Waschbären. „Eine Dezimierung hätte höhere Reproduktionsraten zur Folge. Die Population würde sich einfach wieder auffüllen“, so der BUND-Ortsvorsitzende. Aber was kann man dann dagegen tun, dass der Nesträuber sich immer wieder Eier holt? „Das pendelt sich ein. Die Natur ist auf eine Überproduktion eingestellt. Die Enten reagieren dann mit einem Nachgelege. Es ist vorgesehen, dass maximal zwei durchkommen. Das ist Natur“, so Pfeiffer.

Es gäbe natürlich auch bedrohte Vogelarten, wie Kiebitze und Feldlerchen, so Pfeiffer weiter. Diese lebten aber auf dem offenen Land. „Da kommen Waschbären eher nicht hin. Der Mensch mit seiner Bebauung ist für diese Vogelarten eine viel größere Bedrohung“. Und der sei im Übrigen auch dafür verantwortlich, dass der Waschbär sich in unseren Breitengraden aufhalte.