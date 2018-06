Auf der ohnehin belasteten Strecke zwischen Essingen und Mögglingen hat ein liegengebliebener Laster am Montagmorgen den Verkehr so stark behindert, dass es für gut zwei Stunden zu langen Rückstaus gekommen war. Auch die Ausweichstrecken waren zeitweise überlastet.

Im Baustellenbereich der B29, ist gegen 6 Uhr ein Sattelzug liegen geblieben. Der Sattelauflieger hatte sich von dem Zugfahrzeug gelöst und blockierte den Verkehr in Richtung Westen. Den Rückstau merkten die Autofahrer anschließend bis nach Aalen und auf die Westumgehung. Und obwohl der Verkehr in Richtung Aalen an sich weiterlief, lief es auch dort so zäh, dass das Stauende über Böbingen hinausreichte.

Die Polizei war mit mehreren Streifenbesatzungen auf der Strecke unterwegs und regelte an verschiedenen neuralgischen Punkten der Verkehr. Die Autos, die an der blockierten Stelle ankamen, wurden über eine Behelfsumleitung über die Felder bis nach Mögglingen geführt, was insgesamt eine gewisse Entlastung brachte. Der rund 20 Tonnen schwere Auflieger wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und weggefahren. Nachdem die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt war, konnte die Strecke kurz nach acht Uhr wieder freigegeben werden.

Auf der in Fahrtrichtung Stuttgart führenden Fahrspur löste sich gegen 5.50 Uhr