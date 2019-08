Warum der Bezug zur Praxis im Studium wichtig ist

Seit 50 Jahren qualifizieren Fachhochschulen die Fachkräfte von morgen. Das Jubiläum wird mit der Kampagne „Unglaublich wichtig“ bundesweit gefeiert. Die Hochschule Aalen ist Teil des Netzwerks. Das Ziel ist, zu zeigen, welche Arbeit Hochschulen an ihren Standorten leisten.

Die Revolution ist lautlos und blinkt. Vorsichtig und mit äußerster Konzentration befestigt Michael Honold mithilfe einer Pinzette einen 100 Mikrometer dünnen Draht an seinem Demonstrator für ein zukünftiges Smartphone-Zoom. Durch einen elektronischen Stromimpuls erwärmt sich der so genannte „Formgedächtnisdraht“ und zieht sich wie von Zauberhand zusammen. Bald muss der Aufbau fertig sein, ist dieser doch ein Teil seiner Abschlussarbeit.

Denn der Student mit den verstrubbelten blonden Haaren und dem Heavy Metal-T-Shirt macht gerade seinen Forschungsmaster im Studiengang „Advanced Systems Design“. „Nach meinem Abi habe ich bei Voith eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik gemacht. Anschließend wollte ich studieren, aber was Praktisches“, sagt Michael Honold. Das war ihm wichtig.

Idee des Einklangs von Kopf und Hand ist aufgegangen

Nicht nur Theorie wälzen, sondern etwas im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. Etwas, wo auch die Hände zum Einsatz kommen. Einfach etwas wie dieser Demonstrator, der dann später einmal vierfach so klein in einer Handykamera verbaut sein soll.

In diesem Labor wird spürbar, wie die Idee des Einklangs von Kopf und Hand, Geist und Praxis im Land der Tüftler und Denker aufgegangen ist – und die vor 50 Jahren ihren Ursprung hatte.

1969 unterzeichneten die westdeutschen Ministerpräsidenten ein Abkommen, das die Hochschulen revolutioniert. Neben den Universitäten führen sie einen zweiten akademischen Ausbildungsweg ein: die Fachhochschule. Auch wer kein Abitur hat, dafür aber Fach-Abi oder Berufsausbildung, ist hier willkommen. Das Studium sollte kürzer sein als an der Universität und nicht so theorielastig, sondern anwendungsbezogener.

Somit wurde die Lücke zwischen der praktischen Berufsausbildung und dem damals extrem theoretischen Universitätsstudium geschlossen. Mit der Gründung der Fachhochschulen begann eine Erfolgsgeschichte, die das deutsche Bildungssystem in den vergangenen fünf Jahrzehnten nachhaltig geprägt hat. Inzwischen gibt es weit über 200 staatlich anerkannte Fachhochschulen in Deutschland.

Drittel aller Studierenden sind an einer Fachhochschule

Aktuell studieren rund eine Million junge Menschen an einer Fachhochschule beziehungsweise an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Dies entspricht etwa einem Drittel aller Studierenden in Deutschland.

Die Anfänge der Hochschule Aalen jedoch reichen weiter als 1969 zurück. In den 1950er Jahre setzten sich die Gründungsväter – der damalige Landrat Anton Huber und Oberbürgermeister Karl Schübel – über viele Jahre hinweg gegen harte Widerstände für die Einrichtung einer Staatlichen Ingenieurschule ein.

1963 kommen die ersten 32 Studenten nach Aalen

1963 war es dann soweit: Die ersten 32 Studenten konnten in barackenähnlichen Provisorien auf dem Aalener Galgenberg ihr Studium aufnehmen. „Das war ein richtiges Pionierfeeling“, erinnert sich Ralf Honold, der zum ersten Maschinenbau-Jahrgang zählt.

In den folgenden Jahren entwickelte sich die Hochschule Aalen schnell zur größten Bildungseinrichtung im Ostalbkreis. Mit ihren fünf Fakultäten richtet sie ihr Angebot nach Themen mit hoher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz aus. Das Studienangebot ist auf mehr als 60 Bachelor- und Masterstudiengänge gewachsen. Ob Virtual Reality, Künstliche Intelligenz, 3D-Druck oder Data Science – hier geht es um Themen der Zukunft. Mit heute 6000 Studierenden gab es eine rasante Entwicklung.

Seit Jahren ist die Hochschule Aalen die forschungsstärkste Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Hoch geschreiben wird dort auch der Gründergeist: Als Gründerhochschule hat sie sich, mit dem Innovationszentrum und der Gründungsinitiative „Staart-Up!de“, einen Namen gemacht.

Über die Bedeutung im Wissenschaftssystem nachdenken

Das 50-jährige Jubiläum der Hochschulen für angewandte Wissenschaften lädt dazu ein, die Hochschulen zu feiern, aber auch über ihre derzeitige und zukünftige Bedeutung im Wissenschaftssystem nachzudenken.

Die Kampagne „Unglaublich wichtig“ zeigt die Relevanz und Vielfältigkeit der Hochschulen und bietet auf ihrem Portal Platz für die verschiedenen Projekte und Geschichten aus den Hochschulen – natürlich auch aus Aalen.