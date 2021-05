Warum beim Hybrid-Wolf die Batterien in die Ohren müssen

Die Zeit plätschert dahin, der Regen an der Fensterscheibe ebenfalls. Die Deadline für die Abgabe von „Häußlers Homeoffice Teil vier“ rückt näher. Währenddessen peitscht der Wind über die Ostalb wie die Gedanken, die panisch und zermürbend zugleich nach einem geeigneten Thema suchen.

Bislang ist das Ganze so erfolgreich wie die Planung einer größeren Reise in naher Zukunft. Wird es klappen? Der zündende Gedanke noch rechtzeitig geimpft? Fraglich. Passieren kann in beiden Fällen so einiges. Nur eines bleibt sicher: Irgendwann geht alles einmal zu Ende. Auch die Pandemie. Auch der Impfstoff – wie in Ulm. Doch im Kreisimpfzentrum in Aalen, so heißt es aus sicherer Quelle, wird unermüdlich mit selber Menge weitergepikst. Ebenfalls endet diese Kolumne. Natürlich nur für diese Woche. Schließlich ist Häußlers Homeoffice bereits eine feste Institution. Wie der Sonnenaufgang oder Ebbe und Flut. Stammt ebenfalls aus sicherer Quelle. Eine Behauptung war’s zumindest wert.

Das ist schließlich in. Facebook-User von Schwäbische Ostalb haben kürzlich mit Blick auf das Foto eines Autofahrers bei Kirchberg an der Jagst (Landkreis Schwäbisch Hall) die Aussage des Umweltministeriums bemängelt. Das ist doch kein Wolf, hieß es in der Kommentarspalte. Das ist ein Hybrid. Dabei war das Fahrzeug auf dem Bild gar nicht zu sehen. Ach, die meinen das Tier? Ah ja, da steht es ja: „Das erkennt man an den Ohren.“ Ob die Online-Experten an denen die Aufklappfächer für die Batterien erkannt haben? Hat Varta dafür noch Kapazitäten, wenn sie doch jetzt diese horrend teure Ausbildungs-Academy in Ellwangen bauen?

Apropos Ellwangen. Als Sie neulich Ihrem persönlichen Wolf – wer bei der Bundeswehr gewesen ist, hat sich vermutlich auch schon den ein oder anderen gelaufen – morgens siegreich wegen des zuvor errichteten Zauns zugenickt haben, hat dort gar keiner gestanden. Für die damalige Forderung, auch online Berichte zu konsumieren, natürlich wenig förderlich. Sie erinnern sich doch noch? Wenn Sie online lesen, wissen Sie, dass Sie eine Absperrung bauen müssen. Wegen Ihrer grünen Wiese und so weiter. (Und Hurz und überhaupt.) Dann stellt sich heraus: War doch ein Hund. Also, Kommando zurück, niemand hat die Absicht, einen Zaun zu errichten. Weg mit dem Ding.

Aber Halt! Der Facebook-Experte hat einen Hinweis: Bei Hybriden werden Speichelproben immer auf Hund hinweisen – nie auf Wolf. Brat mir doch einer einen vom Basilikadach. Also raus mit Ihnen, der nächste Halbhund ist sicherlich schon auf dem Weg. Schützt außerdem vor neidischen Blicken. Werfen Sie selbige nach Hüttlingen – die machen’s vor. Dass es wieder auf den Wolf hinausgelaufen ist, verdanken Sie dem hier stattgefundenen Brainstorming. Textentstehung in der Live-Ansicht. Wo sich der Kreis schließt. Die Gedanken peitschen wie der Sturm über der Ostalb. Sie erinnern sich (schon wieder).

Bauen Sie diesen Zaun. Denn ein Hybrid will ebenfalls auf Ihre grüne Wiese. (Foto: Lämmerhirt/Weinert)

Fazit: Das Online-Lesen hätte sich erneut gelohnt. War schließlich doch ein Wolf unterwegs. Sogar mehrere. (Ernsthaft: Bauen Sie diesen Zaun!) Das nächste Mal wird es wieder um etwas anderes gehen – versprochen. Vielleicht Corona? Liest man zurzeit ja dann doch eher selten. Ein Scherz (jagt denselben, Heinz Erhardt). Abgeebbt sozusagen. Wieder eine Brücke zum Anfang der Kolumne. Fantastisch. Und das Beste daran? Der Zugriff auf unschätzbares und geradezu unendliches Wissen. Bei Facebook. Der Ort, an dem sich Experten versammeln. Rudelbildung. Oftmals dieselben zu diversen Themenkomplexen. Hybride, sozusagen.