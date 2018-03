Warnung vor Weilimdorf - und trotzdem gewonnen

Fußball-Landesligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach feierte einen 2:1 (1:1)-Sieg beim heimstarken TSV Weilimdorf. Johannes Rief und Pascal Weidl erzielten die Tore für das Team von Trainer Benjamin Bilger und Mischa Welm. Die TSG belegt nun den fünften Platz in der Landesliga. Die Jungs vom Sauerbach waren gewarnt.

Es wartete auf dem engen Kunstrasenplatz ein aggressiver Gegner, der vor allem durch Standards gefährlich werden könnte. Es entwickelte sich von Beginn an ein hitziges Spiel. Immer wieder wurde das Spiel durch Nickeligkeiten unterbrochen. Schiedsrichter Fabio Gentile hatte alle Hände voll zu tun, um die Partie in den Griff zu bekommen.

Die erste Chance hatten die Gastgeber. Nach einem Freistoß köpfte Tamer Faru an die Latte. Im Gegenzug verzog Oliver Rieger. Dies waren in der Anfangsphase die einzigen nennenswerten Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 27. Minute dann die Führung für die TSG. Oliver Rieger fand per Eckball Johannes Rief.

Der Innenverteidiger ließ TSV-Keeper Dominik Ferdek keine Chance. 0:1. Ende des ersten Durchgangs drängte Weilimdorf auf den Ausgleich. Zuerst konnte Denis Burkert einen Schuss von Faru entschärfen. Doch die Bemühungen des TSV wurden in der Nachspielzeit belohnt. Marco Ganzenmüller köpfte einen Freistoß unglücklich in die eigenen Maschen. Burkert war chancenlos. Beim Stande von 1:1 wurden die Seiten gewechselt. Die zweite glich der ersten Hälfte. Viele Fouls, wenig Spielfluss bekamen die Zuschauer zusehen.

Bilger wechselte aus. Der Coach wollte mit neuen Spielern frischen Wind reinbringen. Mit Erfolg. Pius Kuhn kam für Rieger. Der junge Mittelfeldmann versuchte es nach einem schönen Angriff über Kai Horlacher. Sein Schuss ging am Tor vorbei.

Anschließend brachte Bilger Yannik Weiland und Pascal Weidl. Letztgenannter war gerade einmal eine Minute auf dem Feld und wurde von Horlacher bedient. Weidl zögerte nicht lange, legte sich den Ball von links auf den rechten Fuß und hämmerte den Ball in das lange Eck zum 1:2.

Die Freude auf Seiten der TSG kannte keine Grenzen. Genau solche Aktionen braucht man auswärts, um drei Punkte einzufahren. In der Endphase verteidigte die Bilger-Mannschaft geschickt. Weilimdorf hatte noch einige sehr gefährliche Standards, doch es blieb beim 1:2 für die TSG. Ein Sieg der Moral. Am Ende feierte Hofherrnweiler-Unterrombach verdiente drei Zähler und belegt weiterhin Rang fünf.