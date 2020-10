Warnstreikwelle trifft die Ostalb

Die zweite Warnstreikwelle der Beschäftigten im öffentlichen Dienst wird am Dienstag die Städte im Ostalbkreis treffen. Beschäftigte aus Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Nach der zweiten Verhandlungsrunde, die mit einem Nullangebot beendet wurde, werden in der zweiten Woche die Protestaktionen und Warnstreiks im Verdi-Bezirk nun deutlich ausgeweitet.

In Aalen werden die Streikenden in zwei Demozügen von Betrieb zu Betrieb ziehen und dabei immer mehr Beschäftigte aus Einrichtungen des öffentlichen Dienstes „mitnehmen“. Diese starten von den Sammelplätzen Spritzenhausplatz und Hauptstelle der Kreissparkasse Aalen um 10 Uhr. Beschäftige der Stadtverwaltung Aalen, des Landratsamtes, der Stadtwerke, der Agentur für Arbeit und der Kreissparkasse werden zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Auch Beschäftigte der Ostalb-Kliniken in Aalen und Ellwangen werden zeitweise in den Warnstreik gerufen. Ab Beginn der Frühschicht bis zum Ende der Spätschicht werden am Klinikum Aalen nur Notfall-Operationen durchgeführt. Verdi hat hierzu mit dem Arbeitgeber eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, die vorsieht, dass für eventuelle Notfälle eine ausreichende Personalbesetzung im OP vorhanden ist.

Um 12 Uhr versammeln sich die Streikenden am Sparkassenplatz in Aalen zu einer Abschlusskundgebung. Auch Beschäftigte aus Ellwangen (Rabenhof, Straßenmeisterei, Virngrundklinik) und Schwäbisch Gmünd (städtische Betriebe, Stadtwerke) schließen sich den Streikenden in Aalen an.