Warnstreik sorgt für Zugausfälle

Der Streik bei der Verkehrsgesellschaft SWEG hat am Montag zu einigen Zugausfällen geführt. Auf der Brenzbahn zwischen Aalen und Ulm fielen nach Angaben der SWEG vier Zugverbindungen aus. Trotz des Streiks am Montag gab es keine Auswirkungen auf den Zugbetrieb am Dienstag und alle Züge konnten planmäßig starten. Aufgerufen zum ganztägigen Warnstreik hatte die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der SWEG-Niederlassung Ulm/Heidenheim. Dieser sollte als Druckmittel für die vierte Runde der Tarifverhandlungen für den Eisenbahntarifvertrag dienen. Der Eisenbahntarifvertrag regelt die Arbeitsbedingungen der angestellten der nicht bundeseigenen Eisenbahnen. Hier sind sowohl die Gewerkschaft Verdi als auch der Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen (AGVDE) Tarifpartner. Am Standort Ulm/Heidenheim haben insgesamt fünf Triebwagenfahrer sowie die Kundenbetreuerinnen gestreikt. Verdi fordert für die Beschäftigten sieben Prozent mehr Lohn und 100 Euro mehr für Auszubildende. Das Angebot des AGVDE hat sich am Montag nach Angaben der Gewerkschaft auf drei Prozent mehr Lohn belaufen. Dieses Angebot empfinde Verdi als Hohn gegenüber den Beschäftigten aufgrund der aktuellen Preissteigerungen. Am Dienstag lief die vierte Verhandlungsrunde. Ob es neue Streiks geben wird, hängt laut Verdi vom Ergebnis dieser Verhandlungsrunde ab.