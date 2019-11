War da was? Ellwanger Volleyballer wieder in der Spur

Ellwangen (an) - Mit einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg über den MTV Ludwigsburg II lassen die Oberliga-Volleyballer des TSV Ellwangen die erste Saisonniederlage hinter sich zurück und knüpfen an ihre zuvor gezeigten guten Leistungen an. Mit dem nun fünften Sieg aus dem sechsten Spiel bleiben die Ellwanger Volleyballer damit in der Erfolgsspur und verteidigen den sensationellen zweiten Tabellenplatz in der Oberliga.

Im Vergleich zum vorangegangenen schwachen Spiel gegen den VfB Ulm zeigten sich die Virngrundrecken in allen Bereichen stark verbessert und kontrollierten die Gastmannschaft aus Ludwigsburg von Spielbeginn an.

200 Zuschauer

Von den rund 200 Zuschauern in der heimischen Rundsporthalle angetrieben, überzeugten die Ellwanger Volleyballer vor allem im Zusammenspiel zwischen Block und Feldabwehr, sodass sich die Ludwigsburger schwer taten den Ball im Ellwanger Feld auf den Boden zu bringen.

Im Gegenzug hierzu gelang es der Heimmannschaft ein ums andere Mal mit harten Angriffen am gegnerischen Block vorbeizukommen und den Gegner vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Folglich ging der erste Satz hochverdient mit 25:17 an die Ellwanger. Auch im zweiten und dritten Satz zeigte sich den Zuschauern ein ähnliches Bild.

Die druckvollen Ludwigsburger Aufschläge konnten durch eine stabile Annahme um Libero Markus Schimpf entschärft werden, wodurch ein effektives Angriffsspiel aufgezogen werden konnte. Dem konnten die Ludwigsburger über das gesamte Spiel hinweg nichts entgegensetzen. Die Sätze zwei und drei endeten jeweils mit 25:21 für die Heimmannschaft.

Durch den überzeugenden 3:0-Sieg fahren die Virngrundrecken die nächsten drei Punkte im Kampf um den frühzeitigen Klassenerhalt ein und schrauben ihr Punktekonto auf 15 Punkte. Nächste Woche gilt es im Auswärtsspiel in Rottenburg eine ähnliche Leistung zu zeigen. Das nächste Heimspiel der ersten Herrenmannschaft findet am 14. Dezember um 19.30 Uhr in der Rundsporthalle statt. Gegner ist Eningen.