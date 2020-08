Wanne auf Fahrbahn verursacht Kettenreaktion

Am Mittwoch gegen 7.15 Uhr befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Audi die Landesstraße 1076 zwischen Waldhausen und Hülen. Hier beobachtete sie, wie von einem entgegenkommenden Unimog mit Pritsche eine Plastikwanne auf die Fahrbahn fiel. Die 30-Jährige bremste ihr Fahrzeug ab, auch die nachfolgende Fahrerin in ihrem VW Passat erkannte die Situation und hielt an. Ein 29-Jähriger, der mit seinem VW Golf hinter dem Passat fuhr, reagierte zu spät und fuhr auf den Golf auf, wobei dieser auf den Audi der 30-Jährigen aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall, bei dem alle Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro.