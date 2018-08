Drei Wanderinnen waren am Samstag gegen 13 Uhr auf dem Bühlertal-Wanderweg von Cröffelbach in Richtung Vellberg unterwegs.

Auf Höhe von Anhausen kamen zwei 59-Jährige Schwestern aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse an einer Klinge ins Rutschen und stürzten etwa 25 Meter in die Tiefe. Der Wanderweg ist in diesem Bereich unbefestigt und als schwierige Wegstrecke ausgeschildert.

Die Rettung der beiden abgestürzten Wanderinnen gestaltete sich sehr schwierig. Die ausgerückten Helfer konnten nur über den Fluss Bühler an die Verletzten gelangen. Nach deren Rettung über den Fluss wurden die Frauen zunächst erstversorgt. Eine Wanderin zog sich lebensgefährliche, die andere schwere Verletzungen zu. Beide mussten jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Feuerwehr Vellberg war mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und Rettungshubschraubern im Einsatz.

