Wand in Gaststätte fängt Feuer.

Die Aalener Feuerwehr ist am kurz nach Mitternacht zu einem Alarm in eine Gaststätte in der Ulmer Straße ausgerückt. Dort hatte sich am frühen Mittwochmorgen gegen 0.20 Uhr die Wand so stark erhitzt, dass sie Feuer fing.

Ursache dürfte sein, dass dort die Kohlen für Wasserpfeifen angeheizt werden. Die die anwesenden Personen konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr Aalen löschen. Die Feuerwehr musste anschließend allerdings die Wand öffnen, um Glutnester zu suchen und zu bekämpfen. Weiterer Schaden entstand nicht.