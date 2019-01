Walxheim bleibt knapp vorn und ist Meister

Zum Schluss wurde es doch noch einmal eng für die Jagstquellschützen aus Walxheim. Nach der ersten Saisonhälfte in der Bezirksoberliga mit der Luftpistole lag die Mannschaft noch unangefochten auf Platz eins und hat in drei Wettkämpfen nur einen Einzelpunkt abgegeben gehabt. Dann kam aber im Dezember die Niederlage gegen den SV Hattenhofen. Um sich die Meisterschaft zu sichern, mussten im letzten Wettkampf noch einmal zwei Siege her.

Dies gelang den Walxheimer Schützen. Gegen die SKam Albershausen gewannen sie mit 4:1. Dabei erzielte Yvonne Wittek mit 379 Ringen ein Top-Ergebnis und setzte sich mühelos gegen David Schmid (320 Ringe) durch. Auch Hans Schmidt (359:341 Ringe), Chris Thier (358:349 Ringe) und Andreas Dünnebeil (353:336 Ringe) punkteten für Walxheim. Nur Josef Grau musste sich mit 316:331 Ringe gegen Sacha Leonhardt geschlagen geben. Damit war der erste Wettkampf mit 4:1 gewonnen. Im zweiten Wettkampf gegen den SV Essingen sollte es aber enger werden. Auf Position V kam Kerstin Reichert zum Einsatz. Sie erzielte 341 Ringe, musste sich aber knapp gegen Ullrich Bingel (343 Ringe) geschlagen geben. Auch Yvonne Wittek verlor ihr Duell gegen Günter Roth knapp mit 359:360 Ringen. Eng war es auch in den mittleren Partien, hier konnten sich die Walxheimer Schützen aber durchsetzen. Hans Schmidt gewann mit 353:350 Ringen gegen Udo Rose, Chris Thier mit 354:349 Ringen gegen Gerold Koch und Andreas Dünnebeil mit 355:350 Ringen gegen Paul Roth.

Hauchdünne Führung

Damit hatte Walxheim den zweiten Wettkampf mit 3:2 für sich entschieden. Trotz der beiden Siege war die Führung für Walxheim am Ende aber nur hauchdünn. Verfolger SV Hattenhofen hatte ebenfalls seine beiden abschließenden Wettkämpfe gegen den SV Wiesensteig und den SSV Bezgenriet gewonnen: gegen Wiesensteig mit 4:1, gegen Bezgenriet sogar mit 5:0.

Bis auf einen Einzelpunkt rückten die Schützen aus Hattenhofen damit noch an Walxheim heran, mussten sich aber am Ende mit der Vizemeisterschaft zufrieden geben. Walxheim wurde damit erneut Meister in der Bezirksoberliga und hat wie bereits im vergangenen Jahr die Chance sich in den Relegationswettkämpfen Mitte März für die Landesliga zu qualifizieren. Der SV Essingen verlor seinen Wettkampf gegen den SV Straßdorf unglücklich mit 2:3. Gerold Koch (347:298 Ringe gegen Siegfried Peter) und Paul Roth (359:354 Ringe gegen Gerd Pausch) hatten ihre Duelle für Essingen gewonnen. Jürgen Richter (325:348 Ringe gegen Winfried Beißwenger) und Ullrich Bingel (341:344 Ringe gegen Robert Lazar) mussten sich dagegen geschlagen geben, es stand 2:2.

Entscheidend war die Spitzenpaarung zwischen Günter Roth und Oliver Hartmann. Hier konnte sich der Straßdorfer Schütze knapp mit 358:357 Ringen durchsetzen und den dritten Punkt für seine Mannschaft holen. Essingen fiel nach diesen beiden Niederlagen auf den 6. Platz zurück und muss abwarten, ob dies zum Klassenerhalt reicht. Dies hängt davon ab, ob aus der Landesliga ein Verein in den Bezirk Mittelschwaben absteigt beziehungsweise ob Walxheim in der Relegation den Aufstieg in die Landesliga schafft. Klar dagegen ist, dass die SKam Albershausen und der SV Mögglingen in die Bezirksliga absteigen werden.