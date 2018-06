Walter schafft den Sprung in den Kader

Der Ellwanger Radsportler Thomas Walter hat es in den Landeskader geschafft. Der Sportler des TSV Ellwangen hat sich diesen Erfolg mit einer starker Leistung bei den Verbandsmeisterschaften verdient.

Am vergangen Sonntag standen für die Straßenrennsportler die Landesverbandsmeisterschaften auf dem Programm. Mittelbuch/Ochsenhausen war hier der Austragungsort für Baden-Württemberg. Bei widrigen Wetterbedingungen galt es für Thomas Walter auf der hügeligen 9,7 Kilometer Runde mit einer guten Platzierung den lang ersehnten Sprung in den württembergischen Landeskader zu schaffen.

Dementsprechend motiviert startete Walter auch in die erste von drei zu fahrenden Runden. Schon am ersten Anstieg nach knapp vier Kilometern konnte er sich mit zwei Fahrern etwas vom Feld lösen. Zu Beginn der zweiten Runde musste Walter jedoch - nach dem erneuten Zusammenschluss - dem hohen Anfangstempo Tribut zollen, und musste die Spitzengruppe ziehen lassen.

Walter mit Kampfgeist

Walter bewies fortan großen Kampfgeist. Zu hart hatte er doch in der Vorbereitung auf dieses Ziel hin gearbeitet. Unter den Augen des Landestrainers schaffte er mit einer Solorunde zum Abschluss des Rennens doch noch einen starken 13. Gesamtrang. Als zweitbester Württemberger bedeutete dieser für den Ellwanger die Nominierung für die in zwei Wochen anstehende TMP-Tour im thüringischen Gotha, wo er dann zum ersten Mal eine mehrtägige Rundfahrt in den württembergischen Farben bestreiten darf. Damit hat Walter ein Ziel bereits erreicht.