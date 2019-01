Walkstraße: Vertrag ist unterzeichnet

Bei der seit Jahrzehnten angestrebten Beseitigung des Bahnübergangs in der Walkstraße ist jetzt eine weitere wichtige Hürde genommen worden: Das dafür notwendige Vertragswerk, die sogenannte Eisenbahnkreuzungsvereinbarung, ist mit den Unterschriften aller Beteiligten im Aalener Rathaus eingetroffen und dort gegengezeichnet worden. Das hat die Stadt auf Anfrage der „Aalener Nachrichten“ mitgeteilt. Dennoch dürfte es bis zu einem tatsächlichen Baubeginn Anfang 2021 werden.

Sollen Kreuzungsbereiche zwischen Straße und Schiene baulich verändert werden, muss dies nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz in einem umfangreichen Vertragswerk vereinbart und geregelt werden. Diese sogenannte Eisenbahnkreuzungsvereinbarung muss am Ende die Unterschriften aller an der Maßnahme Beteiligten tragen. Das sind neben der Deutschen Bahn und dem Bund als Eigentümer der Bahn diejenigen, welche die Straßenbaumaßnahme tragen. Im Falle Walkstraße also die Stadt und auch das Land, weil das der Stadt einen Zuschuss gewährt. Den letzten entscheidenden Haken sozusagen muss das Eisenbahnbundesamt unter das Vertragswerk setzen. Das Eisenbahnbundesamt ist die oberste Aufsichtsbehörde für das deutsche Eisenbahnwesen.

OB: Auf der Zielgeraden

Diese Vereinbarung zur Beseitigung der Eisenbahnkreuzung an der Aalener Walkstraße ist nun geschlossen worden. „Nachdem wir die unterschriebene Urkunde am 29. Dezember 2018 von der Deutschen Bahn erhalten hatten, haben wir die gegengezeichnete Version umgehend an die Bahn zurückgesendet“, sagt Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Damit befinde sich das lang ersehnte Bauvorhaben auf der Zielgeraden. „So weit im Verfahren waren wir noch nie“, so Rentschler weiter. Auch wenn nun weitere Monate zur Prüfung, Planung und Bewilligung von Geldern ins Land ziehen würden, sei jetzt erstmals eine Vereinbarung zur Walkstraße getroffen worden.

Stadt stellt Förderantrag

Rentschler erwartet nun, dass bis Mai ein positiver Bescheid vom Eisenbahnbundesamt kommen wird. Danach sollen die bereits sehr konkreten Planungsunterlagen an das Regierungspräsidium sowie gleichzeitig ans Verkehrsministerium in Stuttgart und ans Bundesverkehrsministerium weitergeleitet werden. Parallel dazu werde das städtische Tiefbauamt einen Förderantrag erarbeiten und ans Regierungspräsidium schicken, wo er dann geprüft werden soll, sagt Aalens Oberbürgermeister. Spätestens Mitte 2020 sollen dann die Bewilligung des Förderantrags durch das Land sowie eine Finanzierungszusage des Projekts durch Bund und Land vorliegen. „Ein Baubeschluss des Aalener Gemeinderats könnte bereits kurz davor gefasst werden“, sagt Rentschler.

Das restliche Areal überplanen

Nach dem Baubeschluss und nach den Finanzierungszusagen kann das zwingend vorgeschriebene europaweite Ausschreibungsverfahren starten. Rentschler rechnet mit einer Vergabedauer von sechs bis acht Monaten. Somit wäre ein Baubeginn Anfang 2021 möglich. 2022, so der OB weiter, könnte der Bahnübergang dann Geschichte und die Straßenunterführung in Betrieb sein. Sobald die Finanzierung des neuen Bauwerks 2020 gesichert sei, werde die Stadt das umliegende Areal überplanen, kündigt Rentschler schon jetzt an.

Der schienengleiche Bahnübergang Walkstraße im Zuge der Bahnlinie Aalen-Heidenheim-Ulm, der Brenzbahn, soll durch eine Straßenunterführung ersetzt werden, die sich etwas südlicher als der heutige Bahnübergang befindet, auf Höhe der Einmündung der Hegelstraße in die Alte Heidenheimer Straße. Die letzte Kostenberechnung für die gesamte Baumaßnahme vom vergangenen Jahr lang bei 16,9 Millionen Euro.

6,14 Millionen Euro zahlt die Stadt

In der Regel sieht die Eisenbahnkreuzungsvereinbarung eine klassische Drittelung der Kosten zwischen Bahn, Bund und Straßenbauträger vor. Im Falle Walkstraße liegt der städtische Kostenanteil nach der letzten Berechnung bei 6,14 Millionen Euro einschließlich ihres Anteils am städtischen Industriegleis, das ein Stück weit parallel zur Bahnlinie verläuft und das die Stadt nicht aufgeben will. 2,28 Millionen Euro kann die Stadt nach dieser Kostenberechung an Zuschüssen vom Land erwarten plus 570 000 Euro als Verwaltungskostenersatz. Allerdings trägt sie gleichzeitig die Planungskosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Bleiben unterm Strich 4,99 Millionen, von denen die Stadt in den letzten Haushalten aber bereits 1,67 Millionen unter anderem in Form des Grunderwerbs finanziert hat.