Waldstetten: Senior fährt auf Fahrzeug der Straßenmeisterei auf

Am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr hat ein 70-Jähriger mit seinem Auto die Landesstraße zwischen Wißgoldingen und Rechberg befahren. Wegen einer Verwechselung baute er einen Unfall.

Am Fahrbahnrand war am Donnerstagmorgen ein Fahrzeug der Straßenmeisterei abgestellt, welches deutlich durch Signalleuchten erkennbar war. Der 70-Jährige musste wegen Gegenverkehrs hinter diesem Fahrzeug anhalten. Er verwechselte nach eigenen Angaben versehentlich das Gas- mit dem Bremspedal. Und fuhr so auf das Fahrzeug der Straßenmeisterei auf.

Nach dem Unfall war der Pkw des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf rund 22.000 Euro.