Waldhausen: Zwei Aufsteigern folgt ein Absteiger

Nach dem 1:1 gegen Bernhausen und dem 3:2-Erfolg gegen Donzdorf ist an diesem Samstag der FC Heiningen zu Gast auf dem Härtsfeld. Anpfiff der Landesliga-Partie des SV Waldhausen ist um 15:30 Uhr.

Nachdem der SVW zuletzt gegen zwei starke Aufsteiger spielen musste, trifft die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer am Samstag auf den Verbandsliga-Absteiger aus Heiningen. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga mussten sich die Heininger größtenteils neu aufstellen. Viele Spieler haben den Verein verlassen und etliche neue sind dazugekommen.

Die neu formierte Mannschaft ist bislang jedoch nur mäßig in die neue Saison gestartet. Bislang konnte man aus sechs Spielen erst einen Sieg holen, die restlichen fünf Partien gingen allesamt verloren. Die Mannschaft verfügt jedoch über viel individuelle Klasse, sodass der Findungsprozess noch in vollem Gange ist.

Aus diesem Grund wird der SVW den Gegner keinesfalls unterschätzen, zumal es in der Fußball-Landesliga in jeder Partie eng hergeht.

Das Spiel am Samstag verspricht auch ein Wiedersehen mit Armin Husic und Theo Orfanidis, die in der vergangenen Runde noch was Trikot des SVW getragen haben. Nachdem der SV Waldhausen die ersten fünf Ligaspiele alle für dich entscheiden konnte, erzielte man am vergangenen Sonntag ein leistungsgerechtes 1:1 Unentschieden beim TSV Bernhausen.

Aufgrund dieser positiven Bilanz will man auch am Samstag etwas Zählbares auf dem Härtsfeld behalten und weiterhin ungeschlagen bleiben.