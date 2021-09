Waldhausen und das andere Gesicht

Nach der knappen aber verdienten Heimniederlage gegen den SV Bonlanden (1:2) tritt der Fußball-Landesligist SV Waldhausen am Sonntag im Stuttgarter Nordwesten beim TSV Weilimdorf an. Spielbeginn auf dem Kunstrasen ist um 15 Uhr. Weilimdorf hat sich mit renommierten, Oberliga erfahrenen Neuzugängen erheblich zum Vorjahr verstärkt und nach einem mäßigen Start kommt die Mannschaft von Ex-Normannia Gmünd Trainer Holger Traub langsam in Tritt.

Zuletzt gab es je ein 1:1-Unentschieden gegen den TSV Oberensingen und in Ebersbach. Waldhausen ist nach der Heimniederlage vergangenen Samstag bereits wieder etwas unter Zugzwang. Die Ausgeglichenheit der Liga hat zur Folge, dass sich keine Mannschaft längere Durststrecken erlauben kann. Um nicht auf die prekären Tabellenplätze abzurutschen will der SVW deshalb am Sonntag unbedingt Zählbares aus Weilimdorf mit aufs Härtsfeld nehmen. Wenn dies gelingen soll muss man jedoch ein ganz anderes Gesicht als in der ersten Hälfte gegen Bonlanden zeigen. Hierzu wurde der Fokus im Training diese Woche vor allem auf das Zweikampfverhalten gelegt. Das Lazarett des SVW lichtet sich nur zögerlich, was auch an der Knieverletzung von Marius Weber liegt, die er sich gegen Bonlanden zugezogen hat und wohl ein längere Pause nach sich ziehen wird. Zudem fehlen dem SVW mit Carsten Legat und Jan Hasenmaier weiterhin zwei erfahrene und zweikampfstarke Spieler und einige weitere Akteure laborieren an kleineren Blessuren.