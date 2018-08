Waldhausen wieder Meister

Die Fußball-E 1 des SV Waldhausen ist zum zweiten mal in Folge Meister in der Kreisstaffel geworden. Wie schon 2017 holte der SVW auch dieses Jahr wieder den Titel.

In sehr spannenden und kampfbetonten Spielen konnte man sich in einer sehr starken Gruppe, in Hin- und Rückspielen, gegen den FV Unterkochen, den TV Herlikofen, die SGM Union Wasseralfingen, die TSG Hofherrweiler-Unterrombach und den SSV Aalen am Ende verdient durchsetzen. Auch im Bezirkspokal schied man erst in der letzen Runde vor dem Final Four Turnier gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:2 aus.

Bei den eigenen Sportdays in Waldhausen, sowie beim Turnier in Ebnat konnte man den zweiten Platz feiern. Die zweite Meisterschaft in Folge wurde natürlich gebührend mit allen Eltern, Spielern und Trainern bei einem Grillfest in Simmisweiler gefeiert.