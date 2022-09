Waldhausen weiter ungeschlagen

In der Fußball-Landesliga setzt der SV Waldhausen seinen Lauf fort. In einer intensiven Partie schlägt der Tabellenführer den TSV Weilimdorf am Ende verdient mit 2:1.

Kein langes Abtasten, sondern direkt zur Sache ging es im Spiel der Waldhäusener in Weilimdorf. Die erste Gelegenheit hatten dabei die Gastgeber nach wenigen Minuten. Ein Freistoß aus 17 Metern führte allerdings nicht zum Torerfolg. Besser machte es der SVW. Einen Freistoß von Philipp Schiele aus dem Halbfeld verwertete der mit nach vorne geeilte Leon Weber zur frühen Führung für die Schwarz-Gelben. In der Folge übernahmen die Gastgeber die Spielkontrolle, zunächst jedoch ohne gefährlich vor das Tor von SVW-Kapitän Wille zu kommen.

Vielmehr war es der SVW, der zur nächsten Gelegenheit kam. Philipp Schiele tankte sich über außen durch, seine scharfe Hereingabe konnte in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Mayer geklärt werden. Vor der Pause blieben die Spielanteile überwiegend beim Gastgeber. Die klarste Gelegenheit konnte jedoch vom stets die Übersicht bewahrenden Kamm vor der Linie geklärt werden. In die Pause ging es also mit einer knappen Führung für den SV Waldhausen.

Nach der Halbzeit war das Spiel auf dem engen Weilimdorfer Kunstrasen geprägt von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen. Der SVW stand in dieser Phase defensiv weiter stabil und ließ wenig zu. Zudem konnte das Team vom Härtsfeld stets offensive Nadelstiche setzen. In Folge einer dieser Umschaltmomente kam es zu einem Einwurf für den SVW, den Mayer geschickt auf Uhl ablegen konnte. Luca Uhl ließ sich nicht zweimal bitten und hämmerte das Spielgerät unhaltbar in den Giebel des Kastens des TSV. Im weiteren Verlauf das gleiche Bild. Weilimdorf mit mehr Ballbesitz, die klareren Chancen hatte jedoch Waldhausen. Allein Torhüter Ferdek bewahrte den TSV bei mindestens zwei aussichtsreichen Situationen für den SVW vor dem vorentscheidenden dritten Gegentreffer. Kurz vor Schluss läutete Gutscher mit dem Anschlusstreffer eine hektische Schlussphase ein. Nach jeweils einem Platzverweis für beide Seiten und einer langen Nachspielzeit war der hart erkämpfte, am Ende insgesamt verdiente Auswärtssieg für den SVW unter Dach und Fach.