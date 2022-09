Waldhausen weiter in Erfolgsspur

Aalen-Waldhausen (an) - Der SV Waldhausen hat gegen den Verbandsliga-Absteiger Heiningen mit 5:0 gewonnen und dadurch im siebten Spiel den sechsten Sieg geholt und bleibt weiterhin ungeschlagen.

Die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer ging bereits in der 7. Minute in Führung. Luca Uhl wurde im Strafraum gefoult und es gab Elfmeter. Diesen verwandelte Philipp Schiele zum 1:0. In der Folge hätte der SVW erhöhen können, es dauerte jedoch bis zur 21. Minute als Philipp Schiele einen Steckpass auf Kevin Mayer spielte, der cool blieb und zum 2:0 einschob. Nur fünf Minuten später war es Kevin Mayer, der auf Carsten Legat durchsteckte, der mit einem Rechtsschuss auf 3:0 erhöhte (26.). Nach der Halbzeit zog sich der SVW etwas zurück. Durch einen schnell ausgeführten Freistoß konnte Philipp Schiele alleine auf den Torhüter zulaufen, legte nochmals quer und Luca Uhl schob zum 4:0 ein (66.). Erneut nur fünf Minuten später erhöhte Timo Kamm auf den 5:0-Endstand (71.). Kamm überlupfte den gegnerischen Torhüter sehenswert vom rechten Sechzehnereck.