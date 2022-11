Waldhausen verliert in Blaubeuren

Der Fußball-Landesligist SV Waldhausen hat mit 3:5 beim Aufsteiger FC Blaubeuren verloren.

Bereits in der sechsten Minute geriet der SVW zum ersten Mal ins Hintertreffen. Nach einem langen Ball in die Spitze war es Kolenda, der zum 1:0 für die Gastgeber einschob. Trotz des frühen Rückstandes glich der SVW nur vier Minuten später aus. Eine Flanke aus dem Halbfeld wurde zu kurz geklärt, sodass Timo Kamm im Sechzehner an den Ball kam und nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den Strafstoß verwandelte Kevin Mayer sicher zum 1:1 (10.).

Nur zwei Minuten später war es allerdings Lijesnic, der zur erneuten Führung für die Gastgeber traf (12.). Abermals nur vier Minuten später glich Mayer erneut aus. Nach einem Freistoß von Jeffrey Janik war der SVW-Angreifer per Kopf zur Stelle und stellte auf 2:2 (16.). Nur eine Zeigerumdrehung später war es Fernandes, der nach einem Pass in den Rückraum zur erneuten Führung für Blaubeuren einschob. Dieses Mal konnte der SVW nicht wieder ausgleichen und kassierte durch einen Schlenzer (23.) und einen Konter (36.) zwei weitere Gegentreffer.

Nach der Pause kam der SVW direkt nach Wiederanpfiff zu einer guten Chance. Fabian Weiß spielte einen langen Ball über die Abwehr, Kamm legte sich den Ball zurecht, wurde jedoch noch im entscheidenden Moment gestört, sodass sein Schuss kurz vor der Linie noch geklärt werden konnte. In der 65. Minute war es dann soweit und Mayer erzielte seinen dritten Treffer an diesem Tag. Nach einer Ecke von Michel Wegele wurde der Ball am ersten Pfosten verlängert und Mayer schob am langen Pfosten zum 3:5 ein. Kurze Zeit später erzielte Mayer sogar seinen vierten Treffer. Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde auf den kurzen Pfosten getreten, wo Mayer zum 4:5 einköpfte. Zum Unverständnis aller Beteiligten wurde der Treffer jedoch aufgrund eines vermeintlich vorangegangenen Foulspiels von Mayer aberkannt. In der Folge kam es erneut zu einer fragwürdigen Entscheidung des Schiedsrichters, als der durchgestartete Marius Rau vom Gästetorhüter kurz vor dem Strafraum abgeräumt wurde. Die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch still. Der SVW versuchte weiter alles, konnte sich aber keine hochkarätige Torchancen mehr erspielen.