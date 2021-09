Waldhausen verliert das Heimspiel in ersten Halbzeit

Der Fußball-Landesligist SV Waldhausen konnte an die sehr gute Leistung vom vergangenen Wochenende beim Auswärtssieg in Echterdingen nicht anknüpfen. Nicht unverdient entführte Bonlanden in Waldhausen am letzten Samstag alle drei Punkte – 1:2.

Waldhausen hatte in der ersten Halbzeit keine wirklich ernsthafte Torchance. Bonlanden störte die Waldhäuser sehr früh in deren Hälfte und ließ dadurch kein ordentliches Aufbauspiel zu. Bonlanden erarbeitete sich dadurch ein deutliches Übergewicht. In der neunten Minute hatte man Glück, dass der Waldhäuser Torwart Dennis Wille einen Kopfball aus kurzer Distanz bravourös gehalten hat. Kurze Zeit später, war es dann soweit. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld wurde der agile Bonlander Mitterstürmer mustergültig freigespielt, Dieser ließ sich diese Chance nicht nehmen und erzielte das verdiente 1:0 für Bonlanden.

In der 49. Minute, nach einer Unachtsamkeit in der Waldhäuser Hintermannschaft, erzielte Bonlanden das 2:0. Durch dieses Tor wurden die Waldhäuser wachgerüttelt. Von da ab sah man komplett andere Waldhäuser. Endlich wurde man energischer, der Druck auf das Bonlander Gehäuse wurde verstärkt. In der 51. Minute konnte Vedat Yel nur durch ein Foul im Sechzehner gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Wessley Wicker sicher zum 1:2. In der Nachspielzeit verfehlte eine Schuss von Fabian Dolderer aus 16 Meter nur wenige Zentimeter das Bonlander Gehäuse. Der Waldhäuser Anhang hatte den Torjubel bereits auf den Lippen. Aufgrund der sehr starken ersten Halbzeit der Bonlandener haben diese nicht unverdient alle drei Punkte mitgenommen.