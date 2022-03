Waldhausen und der Weg zurück in die Spur

Nach dem die Punktausbeute für dem Fußball-Landesligisten SV Waldhausen aus der vergangenen Englischen Woche eher dürftig ausgefallen ist, sind die Mannen um die Coaches Rohsgoderer und Adametz beim Auswärtsspiel in Köngen darauf erpicht wieder in die Spur zu kommen. Anpfiff beim TSV Köngen ist am Sonntag um 15 Uhr.

Zuletzt war man beim SV Waldhausen (3.) etwas enttäuscht. Zwei Pflichtspielniederlagen in Folge gab es in dieser Saison zuvor erst einmal. Mitten im Abstiegskampf stecken die Köngener (17.), was aber nicht heißen soll, dass mit einem schwachen Gegner zu rechnen ist. Der TSV spielt für gewöhnlich kompakt stehend aus einer defensiven Grundordnung heraus und versucht mit einzelnen Nadelstichen in Kontersituationen gezielt zum Torerfolg zu kommen. Bereits im Hinspiel in Waldhausen konnte die Zermürbungstaktik der Köngener vom SVW bestaunt werden. Zwar gewann man mit 2:1 knapp. Jedoch benötigte es alles, um den Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Nicht zuletzt sind auch die Standards ein einstudiertes und effektives Mittel der Köngener. Freistöße um den eigenen Sechzehner möglichst zu vermeiden gilt es also. Vielleicht kann man sich da an der Spielweise des letzten Gegners der Waldhäusener ein Vorbild nehmen, die dies vergangenen Samstag gekonnt umzusetzen wussten. In der Offensive sollten sich die SVWler besser früher als später wieder ihrer Stärken besinnen und konsequentes Pressing mit dem Einsatz der agilen Außenspieler verbinden. Einzelne Durststrecken sind in der Entwicklung einer jungen Mannschaft normal und erwartbar. Ob ein weiterer Entwicklungsschritt im erst zweiten Landesligajahr zu erkennen ist, wird man am Sonntag sehen.