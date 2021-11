Waldhausen übertrifft in der Hinrunde die Erwartungen

Der Fußball-Landesligist SV Waldhausen hat sein letztes Vorrundenspiel mit 1:0 gegen den TSV Neu-Ulm gewonnen. Mit diesem Sieg hat Waldhausen seine sehr gute Vorrunde auf einem hervorragenden 3. Platz abgeschlossen. Das Trainerteam um Jens Rohsgoderer, die Spieler sowie die Offiziellen haben sich einiges für die laufende Saison vorgenommen. Die nun erreichten 34 Punkte, übertreffen bei weitem die Erwartungen.

Mit einer sicheren und stabilen Abwehr um Spielführer Dennis Wille hat man sogar mit nur 20 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Dazu kommt noch die Auswärtsstärke der Jungs vom Härtsfeld. Auch hier wurden die meisten Punkte in der Liga eingefahren. Das Spiel gegen Neu-Ulm begann etwas zerfahren. Der SVW nahm zwar das Heft in die Hand, hatte aber wenig Möglichkeiten. Neu-Ulm stand sehr tief in Ihrer Hälfte und wollte unbedingt die Null halten. Dazu kamen von den Waldhäuser zu viele Abspielfehler. In der 32. Minute setzte sich Fabian Dolderer energisch gegen die Abwehrspieler von Neu-Ulm durch und konnte nur durch ein Foul im Sechzehner gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Philipp Schiele sicher zum nicht unverdienten 1:0. Neu-Ulm stand nun in der Folgezeit nicht mehr ganz so tief. Dadurch konnte sich Waldhausen nun bessere Chanchen erspielen. Ein strammer Schuss aus 18 Metern von Wesley Wicker ging in der 40. Minute nur knapp übers Tor. Mit dem 1:0 für Waldhausen wurden dann auch die Seiten gewechselt.

Dasselbe Bild in Halbzeit zwei. Leichtes Übergewicht und bessere Chancen für Waldhausen, die Kugel fand jedoch nicht ihren Weg in das Neu-Ulmer Gehäuse. In der 85. Minute rettete der Pfosten für den bereits geschlagenen Neu-Ulmer Torwart. Ein von Schiele getretener Freistoss knallte gegen das Neu-Ulmer Aluminium. Es blieb letzten Endes bei dem verdienten 1:0-Sieg.