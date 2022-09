Waldhausen trifft erneut auf Aufsteiger

Der SV Waldhausen ist optimal in die neue Saison gestartet und konnte alle fünf Ligaspiele für sich entscheiden. Nach dem etwas glücklichen 3:2-Erfolg gegen den Donzdorfer JC am vergangenen Wochenende, trifft das Team von Trainer Jens Rohsgoderer am Sonntag auf den Aufsteiger TSV Bernhausen. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr.

Der Aufsteiger kann auf einen ordentlichen Saisonstart zurückblicken. Aus bisher fünf Spielen holte der Aufsteiger acht Punkte und steht derzeit auf dem achten Tabellenplatz. Am vergangenen Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Christopher Eisenhardt Waldstetten mit 1:4. Das Ergebnis trügt jedoch, denn Bernhausen führte mit 1:0 und war bis zur 41. Minute die bessere Mannschaft. Das Spiel kippte jedoch aufgrund eines Platzverweises kurz vor der Pause. Mit Werner Hottmann hat der Aufsteiger einen gefährlichen Angreifer in seinen Reihen, der bereits vier Saisontore erzielen konnte. Die Tatsache, dass Bernhausen bisher beide Heimspiele gewinnen konnte, erschwert die Auswärtsaufgabe für den SV Waldhausen. Allerdings konnte der SVW bisher an die Auswärtsstärke der Vorsaison anknüpfen, sodass man auch in dieser Partie erneut punkten möchte.