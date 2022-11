Waldhausen trifft auf formstarken Gegner

Nachdem sich der SV Waldhausen am vergangenen Landesliga-Spieltag mit einem 1:1 vom Tabellenführer aus Oberensingen getrennt hat, fährt man dieses Wochenende zum Verbandsliga-Absteiger Türk Spor Neu-Ulm. Anstoß der Partie ist um 14:30 Uhr.

Beim 1:1 gegen Oberensingen lieferte die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer eine starke Partie ab und verpasste es in der zweiten Halbzeit sich dafür zu belohnen. Mit Türk Spor Neu-Ulm trifft der SVW auf eine spielstarke Mannschaft, die seit nun sieben Spielen ungeschlagen ist. Das Team von Trainer Ünal Demirkiran hatte zu Beginn der Runde deutliche Startschwierigkeiten, die auf urlaubsbedingte Ausfälle und Verletzungen zurückzuführen sind. Mittlerweile zeigt der Verbandsliga-Absteiger seine Klasse und belegt mit 24 Punkten den neunten Tabellenplatz.

Am vergangenen Spieltag besiegte man den TSGV Waldstetten mit 6:1, wobei dem Neuzugang Liridon Elezaj zwei Tore gegen seinen Ex-Verein gelangen. Vor wenigen Wochen konnte man zudem den Ex-Profi Alper Bagceci von einem erneuten Engagement für die aktuelle Runde überzeugen. Im Hinspiel konnte sich der SVW durch eine kämpferisch und vor allem defensiv überzeugende Leistung mit 2:0 durchsetzen. Im Lager des SVW will man auf die zuletzt gezeigte Leistung gegen Oberensingen aufbauen und das letzte Auswärtsspiel in diesem Jahr positiv bestreiten.