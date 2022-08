Waldhausen startet gegen einen Verbandsliga-Absteiger

Acht Wochen nach dem letzten Ligaspiel in der vergangenen Saison startet der SV Waldhausen an diesem Samstag um 15.30 Uhr zuhause gegen den Verbandsliga-Absteiger Türk Sport Neu-Ulm bereits wieder in die neue Saison.

Hinter der Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer liegt eine kurze aber intensive Vorbereitungszeit. Während der Vorbereitung konnten mehrere Vorbereitungsspiele positiv bestritten werden und die Neuzugänge konnten sich gut in die Mannschaft integrieren. Den positiven Schwung aus der Vorbereitung möchten die Landesliga-Kicker des SVW mitnehmen, um gleich im ersten Punktspiel etwas Zählbares mitzunehmen. Mit Türk Spor Neu-Ulm trifft der SVW auf einen Gegner der mehrere technisch versierte Spieler in den eigenen Reihen hat und in der vergangenen Saison nur knapp aus der Verbandsliga abgestiegen ist.