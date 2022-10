Waldhausen spielt 1:1 in Bad Boll

Der SV Waldhausen hat 1:1 beim TSV Bad Boll gespielt.

Die heimstarken Bad Boller waren zu Beginn der Partie spielbestimmend und konnten sich erste Möglichkeiten erspielen um in Führung zu gehen. Nach etwa 20 Minuten kam die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer besser ins Spiel, ohne jedoch zwingend zu werden. In der 36. Spielminute fiel dann der 1:0-Führungstreffer für den SVW. Vedat Yel trat einen Freistoß von der linken Seite in den Sechzehner und Leon Weber erzielte per Kopfball die Führung für die Schwarz-Gelben. Ab diesem Zeitpunkt war SVW richtig gut im Spiel und so ging man mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.

Nach der Pause machte der SVW dort weiter, wo er aufgehört hatte und hätte durch Fabian Weiß die Führung erhöhen können. Alleinstehend vor dem gegnerischen Keeper, scheiterte er jedoch mit seinem Flachschuss. Kurze Zeit später glich Bad Boll nach einem Fehler im Aufbauspiel zum 1:1 aus (60.). Der SVW ließ sich vom Ausgleichstreffer nicht beirren und hatte in der Folge nach zwei Standardsituationen gute Möglichkeiten um erneut in Führung zu gehen. Kurz vor Ende der Partie kam Michael Schiele nach einem Eckball zum Kopfball, der jedoch in den Armen des gegnerischen Torhüters landete. Am Ende blieb es beim 1:1, wodurch der SVW weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz der Landesliga steht. Kommenden Samstag empfängt der SV Waldhausen nach zuletzt zwei Auswärtsspielen zu Hause um 15.30 Uhr den SV Bonlanden.