Waldhausen reist zum Spitzenreiter

Nach den zuletzt sehr durchwachsenen Auftritten des Fußball-Landesligisten SV Waldhausen mit drei Niederlagen in Serie möchte die Mannschaft von Trainer Jens Rohsgoderer endlich wieder zurück in die Erfolgsspur. Das dies alles andere als einfach wird, ist man sich im Lager der Schwarz-Gelben bewusst - immerhin fährt man zum Tabellenführer der Landesliga. Anpfiff der Partie ist an diesem Samstag um 14:30 Uhr. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Nürtingen.

Um zurück zu alter Stärke zu finden, möchte der SV Waldhausen wieder die Spielweise und die Attribute aus der Anfangsphase der Saison auf den Platz bringen.

Nachdem Oberensingen in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga gescheitert ist, ist die Mannschaft von Trainer Andreas Broß erneut als einer der heißen Titelkandidaten in die Saison gestartet. Bisher konnte man diesen Erwartungen größtenteils gerecht werden, denn der TSVO führt die Tabelle mit 34 Zählern an. In den vergangenen zwei Spielen musste man sich jedoch mit einer Niederlage gegen Neresheim und einem Unentschieden gegen Waldstetten abfinden. Wie auch in der vergangenen Saison ist der Kader des TSV Oberensingen mit viel individueller Klasse bestückt. Zudem konnte man sich vor der Saison mit gleich vier Akteuren vom Verbandsliga-Absteiger Heiningen verstärken.

Das Herzstück der Mannschaft liegt - ebenfalls wie schon in der vergangenen Saison - in der Offensive. Mit 44 Treffern liegt man hier auf Platz eins. Somit muss die Defensive der Mannschaft aus Waldhausen mit Schwerstarbeit rechnen. Das die Abwehr der Schwarz-Gelben dazu im Stande ist, den eigenen Kasten sauber zu halten, hat sie bereits in der Anfangsphase der Saison mehr als nur einmal bewiesen. Offensiv kann man in dieser Saison abermals auf die Treffsicherheit von Kevin Mayer setzen, der bereits zu diesem Zeitpunkt der Saison 13 Treffer auf dem Konto hat.

Personell muss Trainer Jens Rohsgoderer an diesem Samstag auf Andreas Herkommer (Rippenbruch) und Fabian Dolderer (Oberschenkelverletzung), sowie die beiden erkrankten Carsten Legat und Philipp Schiele verzichten.