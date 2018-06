Waldhausen muss nachsitzen

Der FV Sontheim ist Meister der Fußball-Bezirksliga - und deshalb muss der SV Waldhausen in die Aufstiegsrelegation. Der 2:0-Sieg beim FC Ellwangen reichte nicht.

Sontheim/Brenz – Neresheim 4:1 (0:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:1 alle Schmid (62., 74., 89.), 2:1 Werner (82.), 4:1 Kropp (90.+2). Bis zur 62. Minute konnte Waldhausen noch hoffen, doch dann schlug wieder einmal Philipp Schmid zu und schoß Sontheim einmal mehr im Alleingang zum Titel und Aufstieg in die Landesliga.

Neuler – Ebnat 7:0 (2:0). Tore: 1:0 Bieg (40.), 2:0 Mühlhausen (44.), 3:0 Hadlik (59.), 4:0 Greiner (72.), 5:0 Vaas (80. FE), 6:0 Staiger (83.), 7:0 Greiner (90.). Die Neulermer setzten ihre Gäste von Beginn an unter Druck, konnten sich aber erst kurz vor dem Seitenwechsel mit zwei Treffern belohnen. Als dieser Knoten geplatzt war, kam es letztendlich nur noch auf die Höhe des Ergebnisses an. Ebnat verabschiedet sich mit einer Packung in die A-Liga.

Lorch – Unterkochen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Fladrich (9.), 1:1 Haas (51.), 2:1 Funk (ET., 65.). In der ersten Hälfte hatte Unterkochen keine nennenswerte Torchance. Lorch dagegen schon und somit ging die Pausenführung auch in Ordnung. In der zweiten Hälfte hatte dann auch Unterkochen mehr vom Spiel und konnte per Kopf nach einer Ecke ausgleichen. Anschließend hatte der Gast zwei weitere dicke Gelegenheiten. Doch erneut ging Lorch in Führung und zwar durch ein Eigentor der Unterkochener. In der Folge hatten beide Mannschaften noch Chancen, doch es blieb am Ende beim knappen Sieg für die Sportfreunde.

Nattheim - SGM Kirchheim/Trochtelfingen 6:0 (4:0). Tore: 1:0 Fischer (6.), 2:0, 4:0 beide Brümmer (27., 35.), 3:0 Frank (29.), 5:0 Meschke (84.), 6:0 Horsch (90.+2). Die SGM geriet vor allem in der ersten Halbzeit deutlich ins Hintertreffen und kassierte letztlich eine Packung. Auswirkungen auf die Tabelle hat das Debakel nicht, Kirchheim/Trochtelfingen beendet die Saison als Elfter.

SSV Aalen - Iggingen 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Velagic (5.). Der SSV ging früh durch seinen scheidenden Torjäger Velagic in Führung. Im Verlauf des Spieles hatte der SSV Übergewicht und vergab eine um die andere Chance. Hätte der SSV seine Angriffe sauber zu Ende gespielt, hätte das Spiel auch 5:0 enden können. Alles in allem ein schöner Abschluss für den Bezirksliga-Absteiger mit einem verdienten Sieg des SSV Aalen.

Ellwangen – Waldhausen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Mayer (13.), 0:2 Yel (60.). Bes. Vorkomn.: Gelb-Rot F. Maier (Ellwangen, 49.). Waldhausen zeigte von Beginn an mehr Biss und man merkte der Mannschaft an, dass es für sie noch um etwas ging. Ellwangen erspielte sich in der ersten Hälfte allerdings durchaus auch Torchancen. Nach der Pause und dem 2:0 war die Partie endgültig entschieden. Dennoch reicht dieser Sieg Waldhausen „nur“ für die Teilnahme an der Relegation. Hier trifft der SVW zunächst auf Türkspor Neu-Ulm (Mittwoch, 18 Uhr in Ulm).

Lauchheim - Schnaitheim 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Wegele (41.), 1:1 Lutz (45.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karten für Holz (Schnaitheim , 70.), Bangura Lauchheim (85.). Das letzte Spiel der Saison endete mit einem gerechten Unentschieden. Lauchheim hatte vielleicht die besseren Chancen, doch alles in allem können beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben. In Halbzeit zwei bekam jede Mannschaft noch eine Ampelkarte, was am Spielverlauf aber nichts änderte.