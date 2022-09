Waldhausen möchte den starken Lauf fortsetzen

Der SV Waldhausen hat am Sonntag das schwere Auswärtsspiel beim etablierten Landesligisten TSV Weilimdorf vor der Brust. Spielbeginn im Stuttgarter Stadtbezirk ist um 15 Uhr.

Nachdem der SVW dem ersten Punktverlust vom Spiel gegen den starken Aufsteiger aus Bernhausen, einen souveränen und ungefährdeten 5:0-Heimerfolg gegen Verbandsligaabsteiger 1. FC Heiningen folgen ließ, reist das Team um die Coaches Rohsgoderer und Adametz am Sonntag nach Weilimdorf. Zwar rangiert der kommende Gegner aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz, jedoch muss sich der SVW auf einen spielstarken Kontrahenten einstellen. Insbesondere auf dem heimischen Kunstrasen ist der TSV in der Lage, jeden Gegner in Schwierigkeiten zu bringen. Die Mannschaft, die von Holger Traub trainiert wird, hat ihre Stärken eindeutig in der Offensive. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang Ex-VfB-Profi Manuel Fischer. Der spielende Co-Trainer zeigte sich zuletzt in glänzender Verfassung und war in dieser Saison bereits fünf Mal erfolgreich. Um auch in Weilimdorf ungeschlagen zu bleiben, bedarf es seitens des SVW weiterhin einer seriösen Defensivarbeit. Die Abwehrarbeit soll dabei bereits in der Offensive beginnen, soll heißen, den Gegner möglichst früh im Aufbauspiel zu stören, um ihn erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Entscheidend wird zudem sein, dass sich die SVW-Akteure möglichst schnell an die Platzverhältnisse gewöhnen. Sollte es gelingen, diese Punkte umzusetzen, darf man im Waldhäusener Lager zuversichtlich sein, auch aus dem Stuttgarter Nordwesten Zählbares mit auf's Härtsfeld zu bringen.