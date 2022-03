Waldhausen mit erneuter Niederlage

Nachdem zu Beginn der englischen Woche das Team des SV Waldhausen in Sontheim einen Rückstand noch umbiegen konnte, setzte es zunächst unter der Woche am Mittwoch die deutliche 1:4-Niederlage im Topspiel in Oberensingen. Zu allem Überfluss blieb man auch am Samstag im Heimspiel gegen den 1.FC Frickenhausen ohne Punktgewinn.

Der SVW kam zunächst besser in die Partie. Nach einem harmlosen Orfanidis-Freistoß wollte der Gästetorhüter das Spiel schnell machen, übersah jedoch Vedat Yel und bugsierte diesem seinen Abwurf direkt in die Füße. Etwas überrascht konnte der die Chance nicht verwerten. Dann erfolgte die kalte Dusche. Ein Abschluss von Goalgetter Pirracchio trudelte zur überraschenden Gästeführung über die Linie (11.). Waldhausen erarbeitete sich in der Folge zwar ein leichtes Übergewicht, aber eine Vielzahl von Spielunterbrechungen ließen keinen Spielfluss zu. Bis zur Pause boten sich dem SVW immerhin noch die ein oder andere Ausgleichsmöglichkeit. Doch auch die Gelegenheiten von Mayer, dessen Kopfball der Torhüter in höchster Not klären konnte (23.) und der Abschluss von Schiele im Gäste-Sechzehner (31.) brachten nicht den erhofften Ausgleich ein. Zu allem Überfluss setzten die Gäste dann noch eins drauf. Wieder war es Torjäger Pirracchio, der die Hausherren kurz vor der Pause abermals schockte (44.). Nach dem Seitenwechsel zunächst dasselbe Bild. Waldhausen mühte sich und Frickenhausen verteidigte clever und nahm immer wieder Zeit von der Uhr. Allerdings fiel den Hausherren in der zweiten Hälfte auch nicht mehr allzu viel ein. Daher blieb es letztlich bei der Heimniederlage.